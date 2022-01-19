В школах Челябинской области развернут пункты вакцинации

«Спутник-М» ожидается в ближайшее время
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вакцинацию школьников будут проводить прямо в учебных заведениях. Водить толпы детей в поликлиники не будут. Точных дат, когда в регион поступит вакцина «Спутник-М» пока нет.
— Мы заказали несколько тысяч доз. Надеюсь, что на этой или на следующей неделе вся информация по подростковой вакцине будет, — рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Спутник-М» рассчитан на подростков 12-17 лет. Ранее в Минздраве сообщали, что для достижения коллективного иммунитета необходимо будет привить около 193 тыс. подростков.
— Вакцинация добровольная. До 15 лет — по заявлению родителей. С 15 лет ребенок может сам принять решение, но, я думаю, посоветовавшись с родителями, — заявила Ирина Гехт.
Напомним, отправлять школьников на дистант пока не планируется. Помимо коронавируса есть еще одна опасность — грипп. Сколько заболевших среди школьников и есть ли среди них привитые, — в нашем материале.
Тем временем полным ходом идет вакцинация студентов. Привиты 74,2%. Среди учащихся вузов — 83,6%, в средних профессиональных учебных заведениях этот показатель ниже — 62,9%.
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