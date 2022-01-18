Омикрон подрывает иммунитет у детей: главный врач-инфекционист Челябинска дала советы родителям

Чтобы поставить прививку, детям нужно будет взять разрешение у родителей. Даже если подросткам исполнилось 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске обнаружили первое заболевание новым штаммом коронавируса. Омикрон подтвердили у непривитой беременной. Об этом на радио «Комсомольская правда-Челябинск» рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Чем этот штамм отличается от четырех предыдущих? Почему здоровье детей в пятую волну под угрозой? И как проявляется этот вариант вируса? Обсудили в эфире 95.3 FM с главврачом областного центра медпрофилактики Ольгой Агеевой и главным врачом-инфекционистом Челябинска Еленой Корнеевой.

Елена Корнеева и Ольга Агеева ответили на вопросы в прямом эфире. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что известно об омикроне?

Стоит ли жителям готовиться к очередной вспышке заболеваемостью, говорить пока рано. Врачи советуют не поддаваться панике:

— Вирусы мутируют всегда, это нормальный эпидемиологический процесс. Это не первая волна, а потому у врачей есть и понимание, и готовность, — отметила Елена Корнеева.

Известно, что новый штамм коронавируса опаснее предыдущих, потому что он более заразный. Это значит, что в краткие сроки может заразиться больше людей.

— Он быстрее внедряется, и сократился инкубационный период до 5-6 дней. Через это время человек начинает чувствовать симптомы, но при этом он уже заразный.

Как протекает омикрон, тоже известно. Как и при ранних штаммах, у заболевшего повышается температура, появляется слабость, начинает болеть голова. Но вот боли в горле при омикроне проявляются чаще, чем при дельте. А еще перестают отниматься обоняние и вкусовые рецепторы.

— Пока не известно полное влияние омикрона на организм, потому что не прошло столько времени, чтобы оценить осложнения и дать прогнозы. Говорят, что омикрон в меньшей степени вызывает воспаление легких: поживем — увидим, бдительность не теряем, — сообщила Ольга Агеева.

Прививаться или подождать?

При этом разницы в лечении от омикрона и дельты врачи не наблюдают: говорят, что оно происходит одинаково. И защита одна — вакцинация.

В эту агрессивную пятую волну особо тяжело будет непривитым жителям: это люди из группы риска, беременные и дети. Последние сейчас самые незащищенные.

— В большей степени в эту волну будут болеть дети, потому что они заражаются в коллективах, семейных очагах, в садиках и школах. Получается, чем чаще будут болеть взрослые, тем больше будет зараженных детей, — сообщила Елена Корнеева.

Во время предыдущих волн среди детей были и тяжелые случаи заболевания. Вирус, в основном, покушается на тех, кому от 6 до 17 лет.

Чтобы предотвратить эпидемию среди подростков, с 17 января в России появилась вакцина от коронавируса для детей. В Челябинскую область она должна поступить в ближайшие дни. По инструкции, прививаться разрешено с 12 лет.

— Обязательно нужно будет добровольно-информационное согласие от родителей. Дети с 15 лет могут давать его сами, но в случае вакцинации от ковида его будут принимать только от родителей или опекунов, — подчеркнула главный инфекционист Челябинска.

Подрывает иммунитет у детей

У подростков уже зафиксированы серьезные осложнения от коронавируса. У одних – это мультисистемный воспалительный синдром, то есть когда иммунитет сильно подорван и ребенок болеет почти без перерывов. У других бывают даже сердечно-сосудистые и неврологические заболевания. Поэтому родителей просят быть бдительнее.

Но вакцинироваться нужно не только детям. Врачи напоминают, что сейчас — в период серьезной эпидситуации — делать повторную прививку необходимо каждые полгода. Тем более что сейчас в Челябинской области вся палитра вакцин предоставлена в достатке.

У тех, кто все-таки переболел и чувствует недомогание, скорее всего, постковидный синдром. Его испытывают 48% переболевших даже спустя несколько месяцев. Для восстановления им необходимо пройти бесплатную углубленную диспансеризацию. Ее проводят в поликлиниках по месту жительства.

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