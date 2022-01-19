В Челябинской области восьмилетний мальчик сломал позвоночник, скатившись с горки на тюбинге

Катание на «ватрушках» — один из самых опасных видов отдыха Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городе Сатка Челябинской области восьмилетний Матвей сломал позвоночник, скатившись с горки на тюбинге. Инцидент случился еще в начале января, когда вся семья пошла кататься в Каргинский парк неподалеку от дома. По словам мамы мальчика, раньше горку заливали местные жители, а теперь территория принадлежит администрации и ею никто не занимается. Горку по сути просто накатали тюбингами.

— Первые два раза он прокатился удачно, а на третий раз тюбинг покатился в сторону трамплина и подпрыгнул. Матвей ударился и закричал, а потом некоторое время не мог дышать, плакал очень сильно. Принесли его в машину, он отлежался и все прошло. Никакой боли, да и зрительно было все нормально, ни шишек, ничего, — рассказала КП-Челябинск Татьяна Обвинцева.

Матвей бездвижно лежал восемь дней в специальном гамаке Фото: Татьяна Обвинцева

Оказалось, что это было только на первый взгляд. Через несколько дней Матвей простыл, поэтому его привели на прием к педиатру. Заодно решили заглянуть и к хирургу, потому что мальчка стали беспокоить боли во время бега или прыжков. Ребенок сходил на компьютерную томографию и стал очевиден диагноз: перелом двух позвонков.

Матвея экстренно направили в Челябинск. В течение восьми дней он лежал в специальном гамаке практически обездвиженным. Переворачиваться можно было только во время еды. Помимо этого, врачи назначили корсет жесткой фиксации для восстановления позвонков. Он обошелся семье в 15 тыс. рублей.

Фото: Татьяна Обвинцева

— Это продлится минимум полгода, плюс ко всему ЛФК, физиотерапия, — добавила Татьяна. — Нельзя сидеть, поэтому ребенок вернется в школу только в сентябре. Про футбольную секцию тоже можно забыть на это время.

Татьяна рассказала, что это не первое ЧП на горке в Каргинском парке. Точно так же в новогодние праздники пострадал ровесник Матвея, который ходит вместе с ним на футбол. Только сломал не два, а четыре позвонка.

— Я хочу придать огласку произошедшему. Может, кто-то среагирует. Предпримут меры хотя бы для того, чтобы там сделали предупреждающую табличку или создали условия, чтобы дети, которые приходят туда ежедневно, катались там нормально, — подытложила мама Матвея.

Сейчас эта горка никем не обслуживается, залезть на нее может любой желающий, часто там играют дети. Мы попытались узнать, будут ли как-то облагораживать эту территорию, но на момент публикации связаться с администрацией Сатки не удалось.

ОПАСНЫЕ ВАТРУШКИ: ГДЕ ЕЩЕ ТРАВМИРОВАЛИСЬ ЧЕЛЯБИНЦЫ

Отметим, что тюбинг — довольно травмоопасный вид отдыха. Под Кыштымом южноуралец сломал позвоночник, катаясь на тюбинге. Новогодние каникулы он провел на костылях.

В Увельском районе девочка вылетела с трассы, упала с тюбинга и получила перелом двух позвонков. Дело дошло до суда — директору базы отдыха дали три года лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком. Мужчина отрицал свою вину, дескать он занимается лишь прокатом тюбингов, а услуги по самому катанию не предоставляет. Но выяснилось, что он эксплуатирует трассы, поддерживает их состояние, а также установил подъемник, стартовую площадку и стенды с правилами катания.

Еще одна история случилась с 11-летним школьником рядом с Черной скалой в нацпарке «Таганай» — ребенок врезался в дерево и от сильного удара потерял сознание. Родителям пришлось вызывать спасателей.

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