С челябинских родителей начали собирать согласия на вакцинацию школьников

Прививки будет делать в поликлиниках и школьных медкабинетах Фото: Кирилл САДЫКОВ

Родителей челябинских школьников попросили дать письменное согласие на вакцинацию детей от коронавируса. Для удобства в школах подготовили бланки. Снимок одной из таких форм для заполнения опубликовали в соцсети вместе с комментарием учительницы:

— Добрый день, уважаемые родители. Сегодня раздала согласия на вакцинацию против ковида, сегодня заполнить и завтра передать с детьми! Заранее благодарю!

По правилам, защитить ребенка от Covid-19 можно только с одобрения его законных представителей. Но некоторые отцы и матери боятся вакцинации.

Родителям предложили заполнить форму согласия на прививку. Фото: vk.com/zeleniy_gorod74

Горожане, которые не могут принять решение самостоятельно, ищут совета в родительских чатах и соцсетях.

— Форма стандартная. Так пишут в согласии на все прививки. Если не хотите, просто напишите отказ. Хотя, конечно, это глупо, — объясняет одна их жительниц города в соцсети.

— В настоящее время организациями здравоохранения ведется мониторинг потребности образовательных учреждений в вакцине от COVID-19. Данные сведения необходимы для уточнения потребности образовательной организации в вакцине, — уточнил источник КП-Челябинск в сфере образования.

Ранее направления на вакцинацию от коронавируса раздали школьникам в Снежинске. Это даже стало поводом для семейных споров. В Федеральном медико-биологическом агентстве, отвечающем за медучреждения в закрытых городах, подтвердили, что вакцинация от коронавируса среди школьников будет добровольной. Правда, речь не о решениях самих учеников, а именно о воле их родителей.

Первую партию вакцины «Спутник-М», разработанной специально для подростков, привезли в Челябинск сегодня, 25 января. В ней 2,4 тыс. доз, в каждой из которых — пятая часть от «взрослой» дозы препарата. «На места» препарат передадут уже в ближайшее время.

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