В ФМБА заявили, что для вакцинации подростков от коронавируса в Челябинской области потребуется два документа

Чтобы сделать прививку подростку, потребуется два документа Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Федеральном медико-биологическом агентстве объяснили, какие документы потребуются для вакцинации от коронавируса подростков в закрытых городах Челябинской области.

— Вакцинацию планируется проводить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей, составленного в произвольной форме, и информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, — сообщили КП-Челябинск в ФМБА.

В Агентстве уточнили, что распределением лекарственных препаратов занимается Минздрав России и направлений на вакцинацию сотрудники ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России не выдавали.

— Агентством был сделан запрос в подведомственные медицинские организации о потребности в вакцине против новой коронавирусной инфекции для детей, по результатам сводная заявка была направлена в Минздрав России, — сообщают в ФМБА. — На сегодняшний день вакцина против новой коронавирусной инфекции для детей в медицинские организации ФМБА России не поступала.

В ФМБА добавили, что проводить вакцинацию после получения детской вакцины планируется в процедурных кабинетах общеобразовательных школ Озерского городского округа и в прививочном кабинете детской городской поликлиники ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России. пункты также будет в Трехгорном и Снежинске.

Напомним, в регионе начинается вакцинация детей 12-17 лет от коронавируса. Точных дат, когда в регион поступит вакцина «Спутник-М» пока нет. Ориентировочно, по данным первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, на этой неделе.

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