Поликлиника «Полимедика» в Челябинске оставит прием больных с температурой только в одном филиале

Разделение потоков одобрил Минздрав. Фото: "Полимедика"

С завтрашнего дня, 26 января, в филиалах поликлиники «Полимедика» а Челябинске на Братьев Кашириных, 130а, Академика Королева, 15 и 40 лет Победы, 52 приостанавливается прием пациентов с температурой и другими симптомами COVID-19 и ОРВИ.

Таких больных будут принимать только в филиале на ул. Полянка, 2а.

— Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом растет, мы видим рост количества обращений за медицинской помощью, а также рост числа вызовов на дом. Поэтому мы решили разделить потоки пациентов, чтобы в одной очереди не сидели заболевшие и те, кому нужна плановая помощь, — прокомментировал главный врач «Полимедики» Михаил Сафаров. — Мы давно планировали это сделать, тем более сейчас, когда началась очередная волна пандемии.

Как добавил Михаил Сафаров, для некоторых жителей, прикрепленных к поликлинике, это может создать определенные неудобства, но сделать «Полимедику» на Кашириных «ковидной» не получится — перенести всю диагностическую базу отсюда не возможно, а плановые приемы и обследования продолжать нужно.

— Филиал «Полимедики» на Полянке, 2а станет на время центром неотложной медицинской помощи. Это не «ковидная» поликлиника, так как пациенты с установленным диагнозом COVID-19 должны находиться на самоизоляции и наблюдаться на дому. Однако нужно не забывать и о тех гражданах, которые не имеют симптомов коронавирусной инфекции, не болеют ОРВИ и нуждаются сейчас в оказании плановой помощи. Они смогут получать всю необходимую помощь на всех филиалах поликлиники, включая центральный филиал на Кашириных.

Для пациентов, выписанных из стационара, а также тех, кто получил отрицательный результат мазка на коронавирус, но при этом сохраняющих клинические проявления заболевания, в «Центре неотложной медицинской помощи» на Полянке оборудован отдельный вход.

— Он для тех, у кого отрицательный мазок, и кому нужно продолжать лечиться до полного клинического выздоровления, при этом не опасаясь заразить окружающих людей, — говорит Михаил Сафаров.

По его словам, в филиале на Полянке с целью разделения потоков пациентов, будут закрыты и перенесены на Кашириных кабинет УЗИ, кабинеты гинекологов и дневной стационар. Всю плановую помощь можно будет получить в других филиалах по записи по телефону call-центра 20-20-420, через соцсети или мессенджеры Телеграм и Вайбер. Специалисты «Полимедики» уже предупредили пациентов и перенесли их приемы с филиала на Полянке в другие. Запись пациентов на прием уже идет с учетом изменений.

С признаками ОРВИ и COVID-19 - теперь в филиал на Полянке, 2а. Фото: "ДубльГИС", Сергей Зверев

— Эта неделя и часть следующей будут переходным периодом. В течение этого периода мы будем информировать прикрепленное население об изменениях, и постепенно перестраивать свою работу, организуя оказание плановой и неотложной помощи своим пациентам. Первичная запись будет осуществляться согласно новой маршрутизации пациентов, — добавил Михаил Сафаров.

К «Полимедике» на Братьев Кашириных прикреплено больше 65 тыс. человек — в основном жители «Академа», «Ньютона» и «Тополинки». В связи с ростом числа пациентов в здании построили третий этаж.

Добавим, что с 26 января в Челябинской области начнут работать две ковидные поликлиники. Принимать больных коронавирусом будут грязелечебница при городской больнице №1 на улице Воровского в Челябинске и больница №3 Магнитогорска. Меры приняты в ожидании четвертой волны заболеваемости и в связи с появлением штамма «Омикрон» в Челябинской области:

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