Студентам техникума в Челябинской области пригрозили недопуском к экзаменам без вакцинации

В техникуме предложили обратиться в минобр.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом и омикроном в Челябинской области становится напряженнее. Но уровень сознательности людей растет медленно: чаще стали забывать о масках и откладывать вакцинацию или ревакцинацию. В техникуме Челябинской области решили позаботиться о здоровье студентов максимально прямым способом — заявить о недопуске к экзаменам.

Дядя одного из студентов Первомайского техникума Дмитрий Лебедев рассказал, что руководство учебного заведения потребовало от студентов привиться от коронавируса или предоставить отрицательный ПЦР-тест, в противном случае — учащихся не допустят до экзаменов. Мужчина снял на видео диалог с директором учебного заведения.

— Не допускают учащихся до экзаменов, пока они не поставят и не сдадут ПЦР-тесты, это вообще законно? Нет. И нигде этого не прописано. На мою просьбу показать документ об этом или его копию, мне отказали, — рассказал Дмитрий Лебедев.

Директор Первомайского техникума заверила, что никто не вынуждает студентов сдавать ПЦР-тесты и уж тем более делать прививки от коронавируса.

— Врут, все врут, выдернуто хитро все из контекста, — прокомментировала директор Первомайского техникума Елена Ковязина вопрос о сообщениях о недопуске к экзаменам.

Также директор добавила, что ее заместитель регулярно проводит профилактическую работу со студентами, в том числе о прививках. В лекциях говорится о том, что ребят ждет производственная практика, но не на все предприятия пускают без прививок. Кроме того, студенты при сдаче экзаменов регистрируются в единой системе, где могут спросить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР. Поэтому преподаватели заботятся о будущем студентов. Также директор подчеркнула, что вакцинация — дело добровольное.

Студент Игорь Панов рассказал, что после публикаций видео, где ему прямолинейно говорят о недопуске к экзаменам без прививки, преподаватели извинились перед ним.

— Они просили удалить видео, но я не согласился. После этого, конечно, ко мне предвзятое отношение, — отметил Игорь Панов.

В Министерстве образования Челябинской области заверили, что выдвигать подобные требования о вакцинации к студентам противозаконно.

— Отсутствие прививки против коронавируса — не основание для отчисления или отстранения, тем более недопуска к экзамену в профессиональных образовательных организациях Челябинской области, — заявили в пресс-службе регионального Министерства образования.

На этой неделе в Челябинской области был зафиксирован антирекорд по — + 1221 случаев коронавируса за сутки, среди заболевших 161 — школьники. В районы начала поступать вакцина «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Первыми прививку сделали челябинские школьники.

КСТАТИ

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