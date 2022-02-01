Челябинкам с одинаковыми именами «объединили» сертификаты о вакцинации: теперь у них по четыре прививки

Девушки с одним именем и отчеством родились с один день, а фамилии им достались от мужей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Преподаватель английского из Челябинска Анна Ярославцева привилась от коронавируса, но сертификат так и не получила. Казалось бы, обычная ситуация, с которой сталкиваются 20% привитых (такие данные дают сами Госуслуги). Но в этой истории случился неожиданной поворот: данные никуда не потерялись, а ушли к челябинке с такими же фамилией, именем и отчеством, которая родилась в тот же день, но на семь лет раньше!

Анна сделала первую прививку в конце ноября. Никаких оповещений ни на почту, ни на Госуслуги ей не пришло. Через три недели — второй компонент. Медики заверили, что вся информация обязательно появится.

— Звонила, писала. Мне снова сказали, что все отправили: «Ждите». Я бы не запаниковала, но у меня были куплены билеты на концерт, до которого оставалось три дня. Поэтому я снова пошла в клинику. Попросила выдать мне справку о вакцинации, чтобы заявить об ошибке на Госуслугах, — рассказала Анна КП-Челябинск. — Получаю справку, а там две прививки в июле и мои в ноябре-декабре. Я говорю, это моя первая вакцинация, здесь какая-то ошибка!

Начали проверять. Увидели, что год рождения не тот. Сначала подумали, что это просто опечатка: вместо 1987 стоял 1980, — всего одна цифра. Начали исправлять и ахнули: паспорт указан другой, полис тоже. Тогда стало понятно, что есть еще одна Анна Ярославцева. В итоге справку выдали.

— QR-код действительно пришел в тот же вечер. История должна была на этом закончиться… Но, когда я открыла сертификат, то снова обнаружила там данные о четырех прививках. Я, честно, даже не захотела больше с ними связываться. Опять что-то перепутают, и мой код снова исчезнет. Думаю: пусть будет так, — продолжает Анна.

Но, спустя два месяца тезка сама разыскала девушку в соцсетях. Оказалось, что у той сначала исчезла информация о вакцинации, а потом появилось, но уже с четырьмя прививками. Вот что рассказала вторая девушка:

— Все началось с того, что мне на Госуслуги в начале декабря пришел второй сертификат вакцинированного. Так как у меня уже есть один, выданный ранее, я отправила данные об ошибке. Через пару дней позвонили из поликлиники и спросили, не я ли подавала жалобу на что, что сертификат не пришел? Я объяснила ситуацию и поняла, что есть еще девушка с такими же ФИО как у меня. Уже и звонила и писала, говорят: «Исправим», но не исправляют.

На портале Госуслуг сообщается, что проблемы с получением сертификатов испытывают 20% пользователей. Скрин: gosuslugi.ru

Оказалось, что вторая Анна работает медсестрой с онкобольными. В больнице строго следят за сертификатами о вакцинации и попросили привести документ в порядок:

— Потому я и негодую, что дергают на работе, а идти разбираться не особо есть время, хотелось дистанционно решить вопрос, но не получится. Хотя Анна говорила, что ходила, и это тоже не дало результата.

А пока двум Аннам лишь остается удивляться неожиданному знакомству — как будто нашелся родственник. Оказалось, что обе взяли фамилии мужей (благо, хоть у мужчин разные имена).

Мы обратились за комментарием в поликлинику «Полимедика», к которой прикреплены девушки. Главный врач Михаил Сафаров отметил, что случай действительно курьезный.

— Впервые вижу, чтоб совпадали ФИО, день и месяц рождения! — отметил он. — Администрация поликлиники обязательно разберется.

В поликлинике пообещали провести сверку данных о вакцинированных с федеральным регистром. Данные об ошибке передадут в службу техподдержки, которая находится в Москве.

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Оказывается, двойной сертификат о вакцинации — не так страшно. Хуже, когда тезка попал в криминальную хронику, стал религиозным лидером или нахватал штрафов. Переходите по ссылке и читайте.

Что делать, если не пришел QR-код после вакцинации, — в нашем материале.

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