Жалуйтесь! Что делать, если не пришел сертификат о вакцинации или в нем ошибки

Внимательно следите, что указано в информации о вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинка Юлия поставила первый компонент «Спутник V» 22 октября 2021 года и записалась на вторую прививку, как положено, через 21 день. Но спустя две недели в личный кабинет на Госуслугах пришла информация, что вакцинировалась она всего неделю назад — 2 ноября. Рассказываем, что делать, если в данные закралась ошибка или не пришел сертификат о вакцинации.

— Я делала прививку на предприятии, куда приехала мобильная группа из ГКБ №2. Записалась на следующую. Должны были делать 12 ноября, но сказали, что приедут раньше — 9 ноября, — говорит Юлия. — Как мне быть, ведь по данным на Госуслугах получается, что положенный перерыв между прививками не прошел?

Как объяснила Юлия, доказать, что «укололась» 22 октября нечем — никакой бумаги или справки не выдали: сертификат о вакцинации не пришел.

— Сообщить об ошибке на Госуслугах тоже никак — она активна только после постановки двух компонентов, — говорит девушка. — Я позвонила на горячую линию, мне сказали писать жалобу в минздрав. Кое-как дозвонилась в поликлинику. Там у меня взяли данные, пообещали все исправить в течение 2-3 дней. Вот только прививку делать раньше срока запретили. Сказали, позже можно, а раньше никак.

«Комсомолка» уточнила в региональном минздраве, как действовать в случае ошибок. Ведь это далеко не первый случай — южноуральцы в социальных сетях жалуются на ошибки в сертификате вакцинации стабильно: то данные неверные, то сертификат пропал. В ведомстве сообщили, что действия, которые предприняла девушка — верные. Вся подробная информация на сайте коронавирус74.рф в разделе «Вопросы про QR-код».

Сведения на Госуслуги попадают из минздрава, куда их передают медицинские организации сразу после прививки. Итак, если вы привились, а через сутки сертификат о вакцинации не пришел. Что делать:

1. Зайдите в личный кабинет и проверьте данные паспорта и СНИЛС. Учетная запись должна быть подтвержденной.

2. Обратитесь в медорганизацию и уточните, какие данные о вас внесены в регистр вакцинированных. Проверьте ФИО, СНИЛС, паспорт и дату рождения. В поле «Статус ЕПГУ» сведений о прививке должно быть указано «Есть учетная запись». Если нашли ошибку или статус «Учетная запись не найдена», нужно переотправить исправленные сведения о прививке.

3. Если ничего не помогает, оставьте сообщение в форме обратной связи. Выберите тематику сообщения «QR-код и сертификат вакцинированного»

Если в сертификате ошибки, то нужно обратиться в поликлинику, которая делала прививку, чтобы скорректировать данные. Обращение можно отправить онлайн на странице с сертификатом о прививке (нажмите кнопку «Ошибка в данных») или в форме обратной связи (выберите категорию «QR-код и сертификат вакцинированного»).

Сегодня россияне столкнулись с проблемой — у тех, кто вакцинировался раньше полугода, перестали работать QR-коды, а у других — срок действия сократился с года до 6 месяцев. В минцифре назвали произошедшее сбоем и у южноуральцев коды снова заработали. Сбой также связывают с введение сертификатов о вакцинации нового образца — их постепенно должны заменить всем вакцинированным.

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