Путают с героями и убийцами: как тезки доставляют проблемы

Забавно встретить человека, с которым у вас совпадают ФИО и порой даже дата рождения. Но совсем не смешно, когда твой тезка попал в криминальную хронику, стал религиозным лидером или нахватал штрафов. Мы собрали истории челябинцев, которым не дают покоя их паспортные двойники.

Максим Гареев: чистит карму после тезки-преступника

Летом прошлого года в Москве было совершено громкое убийство: гламурный молодой человек по имени Максим Гареев (и не откуда-нибудь, а из Челябинска) зарезал известную девушку-блогера Екатерину Карагланову. В этой истории оказался еще один пострадавший — инженер, журналист, спортсмен и просто хороший человек Максим Гареев, тезка преступника. Мы узнали, как он живет сейчас.

Тезка Максима Гареева, тоже родом из Челябинска, оказался преступникомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Сейчас уже все стихло, даже поисковые запросы с моим именем и фамилией не так напрягают, потому что новости эти были давно. Благодаря этой истории, мне захотелось сделать что-то глобально хорошее, чтобы меня не ассоциировали с этим человеком. И скоро уже сделаю, причем все в хорошем смысле обалдеют.

Этот товарищ закончил, как и я, ПС-факультет (приборостроительный. — Прим. ред.) ЮУрГУ, только другую кафедру. О нем я узнал, когда устроился на завод «Электромашина» инженером. Оказывается, он работал там начальником IT-отдела и со скандалом уволился еще до моего появления. Меня с ним путала служба безопасности.

Потом всплыла уже вот эта история. Мне все про это писали, звонили. Пришлось написать пост в Facebook. Кто-то пытался неуклюже шутить — таких я сразу отправлял в бан. Несколько раз писали во «ВКонтакте» вообще посторонние люди, видимо, путая меня с тем персонажем. Их я тоже отправлял в бан. Приятно, что большинство знакомых меня поддержали.

Меня также звали на передачу к Андрею Малахову, но я наотрез отказался. Во-первых, я сам работаю на телеканале «Россия», во-вторых, я эту историю для себя закрыл окончательно.

Дмитрий Гончаренко: пилот стал бортпроводником

Пилота Дмитрия Гончаренко журналисты в спешке сочли бортпроводником самолета, совершившего жесткую посадку на кукурузном полеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вот бортпроводника Дмитрия Гончаренко журналисты ненароком спутали с членом героического экипажа «Уральских авиалиний», посадившего самолет на кукурузное поле в Подмосковье.

В анкетных данных вроде бы все совпало: живет в Челябинске, окончил ЧВВАКУШ… Тут же фотографии челябинца разлетелись по Сети. И только нашего корреспондента смутило, что на снимках Дмитрий одет в форму пилота с погонами, а прославившемся самолете Дмитрий Гончаренко был бортпроводником.

— Я летаю в «Уральских авиалиниях» в должности командира воздушного судна! На борту был мой тезка бортпроводник Гончаренко Дмитрий! Это просто совпадение! Мне теперь приходится объясняться, как командир летает бортпроводником.

Дмитрий Верин: приняли за пастора

Челябинец Дмитрий Верин оказался тезкой широко известного в узких кругах религиозного деятеля.

Дмитрия Верина приняли за религиозного деятеляФото: Личный архив героя публикации

— Занимаюсь инженерным оборудованием, нам пришла заявка: надо сделать отопление, развести воду и прочее. Приезжаю, там «Новая церковь» или «Новый свет» строят себе дом. Один из них мне все объяснял, куда установить радиатор, где поставить раковину для омовений.

Все было хорошо. В завершении он спросил, с кем ему контактировать. Я говорю: «Со мной, меня зовут Дмитрий Верин». И тут я вижу, как он побледнел. Он спросил: «Вы от Дмитрия Верина?», отвечаю, что это я. Я чувствую, что что-то не так.

И вдруг он спрашивает: «Что вам здесь надо? Что вы за цирк устроили? Почему суете нос в наши дела?» Я ничего не понимаю, мы стоим посреди поля. Видя, мое вопросительное лицо, он говорит: «А может это не Вы?». Отвечаю: «Может это не я». Он спросил, как я отношусь к церкви, я ответил, что раз в год с женой или с бабушкой хожу. Он заулыбался и попрощался.

Я решил докопаться до истины, залез в интернет. Оказалось, что есть религиозный деятель Дмитрий Верин. Видимо, мой собеседник лично его не знал. Не знаю, настоящая ли у него фамилия. Вроде как Верин, от слова «вера». Раньше я вообще не встречал однофамилицев в Челябинске.

Василий Цвентух: шокировал полицию

Тезками часто становятся близкие родственники, когда детей называют в честь родителей, бабушек-дедушек. И хотя в данном случае совпадают только имена и фамилии, но от курьезов это не застраховывает. У журналиста Василия Цвентуха есть двоюродный брат Василий Цвентух.

Василий Цвентух учился с братом-тезкой в школе и вузеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Отцы решили назвать нас в честь дедушки. Брат младше меня на два года. Мы учились в одной школе. Честно признаться, я был не очень хорошим учеником, а брат, наоборот, был усердным. Но учителя, встречая нового Васю Цвентуха, относились к нему строго. Потом мы учились в одном вузе и, когда один из нас не оплатил учебу, в деканат вызвали другого.

Когда мы жили в Казахстане, нас остановили полицейские и попросили документы. Сначала взяли один паспорт, проверили, вернули. Каково было их удивление, когда во втором паспорте были те же фамилия и имя! «Вы что издеваетесь?» — спросили они. Пришлось объяснять!

Недавно журнал, в котором я работаю, проводил встречу для предпринимателей. Начальнику моего брата пришло приглашение от Василия Цвентуха, он подумал, что брат подрабатывает где-то еще. Несмотря на то, что мы родственники, мы совершенно не похожи внешне. Он коренастый, а я худой.

Виктор Загвоздин: звонил из загробного мира

Еще одного журналиста Виктора Загвоздина решили назвать в честь папы. И вот что из этого вышло.

Виктора Загвоздина назвали в честь отцаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Лет 12 назад стал искать свою родню по линии отца. Нашел в Питере сестру, приехал к ней на Новый год. Мы гуляли, общались и она мне предложила: «А давай моего отца (то есть моего дядю) с Новым годом поздравим». А мой отец к тому времени лет семь как умер уже.

Звоним мы ему в Якутию, а там уже часов 9 утра. Я и говорю: «Вас Владимир Михайлович хочет поздравить с Новым годом Виктор Загвоздин». Мой отец тоже Виктор Загвоздин и, как оказалось, дядя ничего не знал о моем существовании. Так вот я звоню, 30-секундная пауза на другом конце трубки и ответ: «Пошел ты… я тебя семь лет назад похоронил!»

Хорошо еще, что у дяди разрыв сердца не случился — человеку шел восьмой десяток. Он уже хотел бросить трубку из-за такой шутки, но я успел ему все объяснить. Этим летом мы с ним встретились и вспоминали ту историю. Представляете, звонок на Новый год из загробного мира!

Дарья Филичкина: чуть не стала американкой

Иногда прилетают не только штрафы, но и важные документы, как это произошло с медиаменеджером Дарьей Филичкиной.

Дарья Филичкина получила уведомление о выигрыше американской грин-картыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Получаю на почту квитанции по платежам моей неизвестной однофамилицы из Екатеринбурга. Теперь я знаю, какие фильмы она смотрит, и сколько за интернет платит.

Недавно пришло уведомление на ее имя о выигрыше грин-карты США (ежегодно проводится лотерея, в которой можно выиграть документ, подтверждающий наличие вида на жительство в Штатах, — прим. ред.). Там какие-то номера, которые позарез надо сохранить, а то беда. Я за нее, конечно, порадовалась, но после того, как мы тщательно все изучили, пришли к выводу, что однофамилица — сотрудница визовой компании. Счастливая обладательница грин-карты носит другую фамилию.

Константин Иванов: написал заявление на приставов

Очень часто каким-то неведомым образом людей путают приставы или налоговая. У следующего нашего героя фамилия слишком известная в России — Иванов.

У Константина Иванова есть полный тезка — злостный должник из Ленинградской области, с которым они родились в один день.

Константин Иванов, устав получать штрафы, написал заявление в прокуратуруФото: Личный архив героя публикации

— Не знаю, за что он должен. Мне приходит только сумма и номер постановления. Позвонил приставам Ленинградской области, со мной поговорили весьма дружелюбно, сказали, что база данных несовершенна, деньги вернули. Но ситуация стала повторяться из раза в раз на протяжении 1,5 лет. То 1-2 тысячи спишут, то 11-12 тысяч. Под новый год прилетел долг на 65 тысяч рублей! Один раз приставы попытались списать все на невнимательность наших бухгалтеров, последние ответили, что им приходит только имя и номер постановления. Более того, деньги списывают не только с зарплатной карты — могут заблокировать кредитную или вклад причем в разных банках.

Каждый раз приставы извиняются, но продолжают списывать мои деньги. Я написал заявление в прокуратуру. Недавно пришел ответ, что мое обращение передали главному прокурору Ленинградской области.

Дмитрий Макаров: тезка спонсировал штрафы

Специалист по внедрению программного обеспечения Дмитрий Макаров, сам того не подозревая, подставил тезку, который, кстати, тоже из Ленинградской области.

Вместо Дмитрия Макаровова за превышение скорости штрафовали тезкуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Не очень аккуратно водил машину, и все штрафы списывались с его банковской карты. Я ничего не подозревал до тех пор, пока он не написал мне в соцсетях — вероятно узнал о моем существовании через приставов. Оказалось, что у нас не только одинаковое имя — мы родились в один день с разницей в несколько часов и даже паспорт получили в один день. Живет он в Санкт-Петербурге.

Путаница продолжается до сих пор. У него свой бизнес и мне иногда приходят его квитанции по кредитам. Но теперь мы на связи, иногда просто перебрасываем друг другу деньги, чтобы оплатить счет.

Александр Корецкий: получает спам вместо двойника

Политологу Александру Корецкому не только приходят налоги за тезку, но еще и поступают звонки из автосалонов и банков. И откуда только берут номер, удивляется он.

Александр Корецкий хочет встретиться с тезкой и сходить в налоговуюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Когда был студентом, вызвали в деканат и сказали, что надо сходить на выборы, потому что по моему округу избирается наш ректор. Голосовать за него не агитировали. Я ответил, что у нас нет такого депутата. Меня спросили: «Ты же на Свердловском проспекте живешь?». Но у меня никогда не было там квартиры.

Потом мне пришел налог на долю в квартире с тем же адресом через личный кабинет. Я написал заявление, с меня сняли этот налог. Потом он регистрировал какую-то фирму и по ошибке туда внесли мои данные. Написал ему во «ВКонтакте». Все собираемся сходить в налоговую, но никак не соберемся.

В универе часто писали его адрес на моих документах, справках. Мне звонили из его банка, из магазина автозапчастей, где он заказывал детали для своего «Хендая». Обращаются по имени-отчеству. Как у них вообще оказался мой номер! Каждый раз передаю им контакты тезки.

КОММЕНТАРИЙ

Юрист Александр Щербинин:

— Если с вас списали чужие долги, вернуть их сложно. Нужно запросить информацию в банке, дозвониться до приставов, особенно, если вы в Калининграде, а тезка во Владивостоке. По моей практике, если сумма не большая, люди не связываются. Обезопасить себя от таких ситуаций нельзя. Вы не можете собрать информацию по всем тезкам и предвидеть, какая служба совершит ошибку.

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