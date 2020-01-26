2020-01-27T09:56:25+03:00
Общество

Путают с героями и убийцами: как тезки доставляют проблемы

КП-Челябинск собрала истории, по которым можно снимать комедии и детективы
Алексей МИКУШИНИрина Фадюшина
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Иметь полного тезку не так забавно, как может показаться на первый взгляд.Иметь полного тезку не так забавно, как может показаться на первый взгляд.
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Забавно встретить человека, с которым у вас совпадают ФИО и порой даже дата рождения. Но совсем не смешно, когда твой тезка попал в криминальную хронику, стал религиозным лидером или нахватал штрафов. Мы собрали истории челябинцев, которым не дают покоя их паспортные двойники.

Максим Гареев: чистит карму после тезки-преступника

Летом прошлого года в Москве было совершено громкое убийство: гламурный молодой человек по имени Максим Гареев (и не откуда-нибудь, а из Челябинска) зарезал известную девушку-блогера Екатерину Карагланову. В этой истории оказался еще один пострадавший — инженер, журналист, спортсмен и просто хороший человек Максим Гареев, тезка преступника. Мы узнали, как он живет сейчас.

Тезка Максима Гареева, тоже родом из Челябинска, оказался преступником Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тезка Максима Гареева, тоже родом из Челябинска, оказался преступникомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Сейчас уже все стихло, даже поисковые запросы с моим именем и фамилией не так напрягают, потому что новости эти были давно. Благодаря этой истории, мне захотелось сделать что-то глобально хорошее, чтобы меня не ассоциировали с этим человеком. И скоро уже сделаю, причем все в хорошем смысле обалдеют.

Этот товарищ закончил, как и я, ПС-факультет (приборостроительный. — Прим. ред.) ЮУрГУ, только другую кафедру. О нем я узнал, когда устроился на завод «Электромашина» инженером. Оказывается, он работал там начальником IT-отдела и со скандалом уволился еще до моего появления. Меня с ним путала служба безопасности.

Потом всплыла уже вот эта история. Мне все про это писали, звонили. Пришлось написать пост в Facebook. Кто-то пытался неуклюже шутить — таких я сразу отправлял в бан. Несколько раз писали во «ВКонтакте» вообще посторонние люди, видимо, путая меня с тем персонажем. Их я тоже отправлял в бан. Приятно, что большинство знакомых меня поддержали.

Меня также звали на передачу к Андрею Малахову, но я наотрез отказался. Во-первых, я сам работаю на телеканале «Россия», во-вторых, я эту историю для себя закрыл окончательно.

Дмитрий Гончаренко: пилот стал бортпроводником

Пилота Дмитрия Гончаренко журналисты в спешке сочли бортпроводником самолета, совершившего жесткую посадку на кукурузном поле Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пилота Дмитрия Гончаренко журналисты в спешке сочли бортпроводником самолета, совершившего жесткую посадку на кукурузном полеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вот бортпроводника Дмитрия Гончаренко журналисты ненароком спутали с членом героического экипажа «Уральских авиалиний», посадившего самолет на кукурузное поле в Подмосковье.

В анкетных данных вроде бы все совпало: живет в Челябинске, окончил ЧВВАКУШ… Тут же фотографии челябинца разлетелись по Сети. И только нашего корреспондента смутило, что на снимках Дмитрий одет в форму пилота с погонами, а прославившемся самолете Дмитрий Гончаренко был бортпроводником.

— Я летаю в «Уральских авиалиниях» в должности командира воздушного судна! На борту был мой тезка бортпроводник Гончаренко Дмитрий! Это просто совпадение! Мне теперь приходится объясняться, как командир летает бортпроводником.

Дмитрий Верин: приняли за пастора

Челябинец Дмитрий Верин оказался тезкой широко известного в узких кругах религиозного деятеля.

Дмитрия Верина приняли за религиозного деятеля Фото: Личный архив героя публикации

Дмитрия Верина приняли за религиозного деятеляФото: Личный архив героя публикации

— Занимаюсь инженерным оборудованием, нам пришла заявка: надо сделать отопление, развести воду и прочее. Приезжаю, там «Новая церковь» или «Новый свет» строят себе дом. Один из них мне все объяснял, куда установить радиатор, где поставить раковину для омовений.

Все было хорошо. В завершении он спросил, с кем ему контактировать. Я говорю: «Со мной, меня зовут Дмитрий Верин». И тут я вижу, как он побледнел. Он спросил: «Вы от Дмитрия Верина?», отвечаю, что это я. Я чувствую, что что-то не так.

И вдруг он спрашивает: «Что вам здесь надо? Что вы за цирк устроили? Почему суете нос в наши дела?» Я ничего не понимаю, мы стоим посреди поля. Видя, мое вопросительное лицо, он говорит: «А может это не Вы?». Отвечаю: «Может это не я». Он спросил, как я отношусь к церкви, я ответил, что раз в год с женой или с бабушкой хожу. Он заулыбался и попрощался.

Я решил докопаться до истины, залез в интернет. Оказалось, что есть религиозный деятель Дмитрий Верин. Видимо, мой собеседник лично его не знал. Не знаю, настоящая ли у него фамилия. Вроде как Верин, от слова «вера». Раньше я вообще не встречал однофамилицев в Челябинске.

Василий Цвентух: шокировал полицию

Тезками часто становятся близкие родственники, когда детей называют в честь родителей, бабушек-дедушек. И хотя в данном случае совпадают только имена и фамилии, но от курьезов это не застраховывает. У журналиста Василия Цвентуха есть двоюродный брат Василий Цвентух.

Василий Цвентух учился с братом-тезкой в школе и вузе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Василий Цвентух учился с братом-тезкой в школе и вузеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Отцы решили назвать нас в честь дедушки. Брат младше меня на два года. Мы учились в одной школе. Честно признаться, я был не очень хорошим учеником, а брат, наоборот, был усердным. Но учителя, встречая нового Васю Цвентуха, относились к нему строго. Потом мы учились в одном вузе и, когда один из нас не оплатил учебу, в деканат вызвали другого.

Когда мы жили в Казахстане, нас остановили полицейские и попросили документы. Сначала взяли один паспорт, проверили, вернули. Каково было их удивление, когда во втором паспорте были те же фамилия и имя! «Вы что издеваетесь?» — спросили они. Пришлось объяснять!

Недавно журнал, в котором я работаю, проводил встречу для предпринимателей. Начальнику моего брата пришло приглашение от Василия Цвентуха, он подумал, что брат подрабатывает где-то еще. Несмотря на то, что мы родственники, мы совершенно не похожи внешне. Он коренастый, а я худой.

Виктор Загвоздин: звонил из загробного мира

Еще одного журналиста Виктора Загвоздина решили назвать в честь папы. И вот что из этого вышло.

Виктора Загвоздина назвали в честь отца Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Виктора Загвоздина назвали в честь отцаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Лет 12 назад стал искать свою родню по линии отца. Нашел в Питере сестру, приехал к ней на Новый год. Мы гуляли, общались и она мне предложила: «А давай моего отца (то есть моего дядю) с Новым годом поздравим». А мой отец к тому времени лет семь как умер уже.

Звоним мы ему в Якутию, а там уже часов 9 утра. Я и говорю: «Вас Владимир Михайлович хочет поздравить с Новым годом Виктор Загвоздин». Мой отец тоже Виктор Загвоздин и, как оказалось, дядя ничего не знал о моем существовании. Так вот я звоню, 30-секундная пауза на другом конце трубки и ответ: «Пошел ты… я тебя семь лет назад похоронил!»

Хорошо еще, что у дяди разрыв сердца не случился — человеку шел восьмой десяток. Он уже хотел бросить трубку из-за такой шутки, но я успел ему все объяснить. Этим летом мы с ним встретились и вспоминали ту историю. Представляете, звонок на Новый год из загробного мира!

Дарья Филичкина: чуть не стала американкой

Иногда прилетают не только штрафы, но и важные документы, как это произошло с медиаменеджером Дарьей Филичкиной.

Дарья Филичкина получила уведомление о выигрыше американской грин-карты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дарья Филичкина получила уведомление о выигрыше американской грин-картыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Получаю на почту квитанции по платежам моей неизвестной однофамилицы из Екатеринбурга. Теперь я знаю, какие фильмы она смотрит, и сколько за интернет платит.

Недавно пришло уведомление на ее имя о выигрыше грин-карты США (ежегодно проводится лотерея, в которой можно выиграть документ, подтверждающий наличие вида на жительство в Штатах, — прим. ред.). Там какие-то номера, которые позарез надо сохранить, а то беда. Я за нее, конечно, порадовалась, но после того, как мы тщательно все изучили, пришли к выводу, что однофамилица — сотрудница визовой компании. Счастливая обладательница грин-карты носит другую фамилию.

Константин Иванов: написал заявление на приставов

Очень часто каким-то неведомым образом людей путают приставы или налоговая. У следующего нашего героя фамилия слишком известная в России — Иванов.

У Константина Иванова есть полный тезка — злостный должник из Ленинградской области, с которым они родились в один день.

Константин Иванов, устав получать штрафы, написал заявление в прокуратуру Фото: Личный архив героя публикации

Константин Иванов, устав получать штрафы, написал заявление в прокуратуруФото: Личный архив героя публикации

— Не знаю, за что он должен. Мне приходит только сумма и номер постановления. Позвонил приставам Ленинградской области, со мной поговорили весьма дружелюбно, сказали, что база данных несовершенна, деньги вернули. Но ситуация стала повторяться из раза в раз на протяжении 1,5 лет. То 1-2 тысячи спишут, то 11-12 тысяч. Под новый год прилетел долг на 65 тысяч рублей! Один раз приставы попытались списать все на невнимательность наших бухгалтеров, последние ответили, что им приходит только имя и номер постановления. Более того, деньги списывают не только с зарплатной карты — могут заблокировать кредитную или вклад причем в разных банках.

Каждый раз приставы извиняются, но продолжают списывать мои деньги. Я написал заявление в прокуратуру. Недавно пришел ответ, что мое обращение передали главному прокурору Ленинградской области.

Дмитрий Макаров: тезка спонсировал штрафы

Специалист по внедрению программного обеспечения Дмитрий Макаров, сам того не подозревая, подставил тезку, который, кстати, тоже из Ленинградской области.

Вместо Дмитрия Макаровова за превышение скорости штрафовали тезку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вместо Дмитрия Макаровова за превышение скорости штрафовали тезкуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Не очень аккуратно водил машину, и все штрафы списывались с его банковской карты. Я ничего не подозревал до тех пор, пока он не написал мне в соцсетях — вероятно узнал о моем существовании через приставов. Оказалось, что у нас не только одинаковое имя — мы родились в один день с разницей в несколько часов и даже паспорт получили в один день. Живет он в Санкт-Петербурге.

Путаница продолжается до сих пор. У него свой бизнес и мне иногда приходят его квитанции по кредитам. Но теперь мы на связи, иногда просто перебрасываем друг другу деньги, чтобы оплатить счет.

Александр Корецкий: получает спам вместо двойника

Политологу Александру Корецкому не только приходят налоги за тезку, но еще и поступают звонки из автосалонов и банков. И откуда только берут номер, удивляется он.

Александр Корецкий хочет встретиться с тезкой и сходить в налоговую Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Корецкий хочет встретиться с тезкой и сходить в налоговуюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Когда был студентом, вызвали в деканат и сказали, что надо сходить на выборы, потому что по моему округу избирается наш ректор. Голосовать за него не агитировали. Я ответил, что у нас нет такого депутата. Меня спросили: «Ты же на Свердловском проспекте живешь?». Но у меня никогда не было там квартиры.

Потом мне пришел налог на долю в квартире с тем же адресом через личный кабинет. Я написал заявление, с меня сняли этот налог. Потом он регистрировал какую-то фирму и по ошибке туда внесли мои данные. Написал ему во «ВКонтакте». Все собираемся сходить в налоговую, но никак не соберемся.

В универе часто писали его адрес на моих документах, справках. Мне звонили из его банка, из магазина автозапчастей, где он заказывал детали для своего «Хендая». Обращаются по имени-отчеству. Как у них вообще оказался мой номер! Каждый раз передаю им контакты тезки.

КОММЕНТАРИЙ

Юрист Александр Щербинин:

— Если с вас списали чужие долги, вернуть их сложно. Нужно запросить информацию в банке, дозвониться до приставов, особенно, если вы в Калининграде, а тезка во Владивостоке. По моей практике, если сумма не большая, люди не связываются. Обезопасить себя от таких ситуаций нельзя. Вы не можете собрать информацию по всем тезкам и предвидеть, какая служба совершит ошибку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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