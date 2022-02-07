«Возможен торг, обмен на авто»: в Челябинске продают сразу три паба на Кировке

Все три заведения - на пешеходной улице в центре Челябинска. Фото: Ирина Фадюшина, "Авито"

В Челябинске на Кировке продают сразу три заведения: гастропаб «Дабл Эль», пивной ресторан «Шишка» и бар для своих «Алистер». Объявления появились на сайте «Авито». Причем если для первых двух это не в новинку — их пытаются продать с прошлого года, то «Алистер» открылся совсем недавно. Впрочем, собственник готов отдать по стоимости оборудования или вообще обменять на машину.

«Продается лучший ресторан в центре Челябинска», именно так говорится в объявлении о продаже «Дабл Эль». Заведение, по словам собственников, не требует вложений, работает 5,5 лет, продается вместе с летней верандой, а все имущество застраховано. Цена 21,4 млн рублей.

"Дабл Эль" за 21.4 млн руб. не снимали с продажи с лета прошлого года. Фото: "Авито".

— Мы и не снимали ресторан с продажи, — рассказал Кирилл Шапров. — Если продукт хороший, он всегда востребован. Звонки поступают, спрос есть, но пока в условиях пандемии потенциальные покупатели побаиваются. Думаю, к весне интереса будет больше.

«Дабл Эль» впервые выставили на продажу в августе. Тогда предприниматель объяснил свою продажу тем, что собирается открывать новый ресторан, но только масштабнее.

"Шишку" продают за 6,9 млн рублей. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Бар «Шишка», который, кстати, требовал за нарушения закрыть Роспотребнадзор, тоже продают не в первый раз. Объявление о продаже появилось как раз после этих проверок в августе 2021 года. Правда, в 2022 году собственник «скинул» цену на 100 тысяч рублей — до 6,9 млн.

— Причины продажи при встрече, собственники никуда не «переезжают», готовы оказать любую информационную поддержку на первоначальном этапе работы нового владельца, — говорится в объявлении.

Бар-кальянная продается вместе с юрлицом, лицензиями, оборудованием и пр.

В том же здании, что и «Дабл Эль», продается бар для своих «Алистер» всего за 200 тысяч рублей.

— Готовый бизнес по очень привлекательной цене, полностью всем укомплектован, остаток товара, оборудование. Арендодатель адекватный, — говорится в объявлении. — Причина продажи — срочный переезд, продаю по стоимости оборудования. Возможен торг, обмен на авто.

В Instagram заведения, к слову, сообщили об открытии совсем недавно — три дня назад.

Собственник "Алистера" предлагает бар за 200 тыс. рублей или обменять на авто. Фото: "Авито"

Ресторанный критик Артур Андреев полагает, что причин для продажи заведений, как правило, несколько:

— Во-первых, ситуация на рынке сейчас не в пользу общепита — с каждым годом у людей все меньше денег на еду вне дома. Даже в тех заведениях, где есть посетители, средний чек падает, — говорит Артур Андреев. — Во-вторых, по-прежнему сказываются ковидные ограничения. И третье — ошибка в выборе формата и места. Сейчас наибольшей популярностью пользуются так называемые «рынки еды» — гастропарки на Белом рынке, в «Фокусе» и «Мегаполисе». Для населения это возможность попробовать разные виды кухни по приемлемому ценнику. В моноресторанах такой возможности нет.

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