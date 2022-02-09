«Что подарить пауку?» Победители фотоконкурса Funny Pets получили свои призы

Питомцы-победители новогоднего фотоконкурса Funny Pets и их хозяева получили заслуженные призы. Одним из победителей фото-состязания, организованного медиагруппой «Комсомольская правда- Челябинск», стал паук Валера. Что рассказали о своих домашних животных их владельцы и чем наградили хвостатых, мы расскажем в нашем материале.

«Нашли раненого с отпечатком подошвы на мордочке»

«Лучшим котом» конкурса стал белые голубоглазый красавец по имени Рося. В августе 2020 года еще котенком его нашли в Южноуральске. Кто-то буквально избил малыша, на мордочке у него даже отпечаталась подошва перепачканного гудроном мужского ботинка. Таким его и подобрала хозяйка Наталья. Как выяснилось позднее, вдобавок он еще и глухой от рождения. Впрочем, это не помешало Росе стать звездой инстаграма — на странице у кота уже около 1,5 тысяч подписчиков. А еще он работает в исполкоме одной из политических партий. У него даже должность есть — «пресс-кот».

— Каждое утро Рося собирается на работу. Там почти все собрания с ним проходят. Если его не взять, то он кричит и возмущается. Любит наряжаться, одежды у него — море. Мы даже шутим в коллективе, что гардероб у него больше, чем у нас всех вместе взятых. Еще он ходит всегда с колокольчиком, чтобы не потерялся, — рассказала КП-Челябинск хозяйка кота Наталья.

Рося покорил всех своими голубыми глазами

Самый хороший мальчик областиРося любит путешествовать. Он объездил почти всю Челябинскую область, был в Тюмени, Перми и даже в Египте. Машина для него как второй дом. В редакции он тоже быстро освоился и даже покрасовался на столе. Незнакомые люди лучшего кота Челябинска не смущали.

В номинации «Лучший пес» победил золотистый ретривер по кличке Лэстер. Этому парнишке 1 год и 6 месяцев, весит он почтенные 40 килограмм и отличается вежливым озорным нравом. С ним пришла хозяйка Светлана и ее сын Алексей. Для него в свое время и купили собаку.

Гладили Лэстера всей редакцией

— Изначально хотел шпица, но в последний момент передумал. Решил, что хочу редкого для наших краев золотистого ретривера. Он до нас ехал тысячу километров от заводчиков из Сызрани, — вспомнил Алексей.

Главный хороший мальчик и его подарки.

Лэстер живет насыщенной жизнью, любит выбираться на природу. По словам хозяйки, гулять он может бесконечно и на улицу его выводят на час по четыре раза в день. Но и там кудрявый джентльмен не теряет лица — даже на самых агрессивных мелких собак и кошек внимания Лэстер не обращает. Оказавшись в одной комнате с Росей, он только осторожно обнюхал важного кота, после чего отправился изучать незнакомую территорию и приготовленные для него подарки.

Неприхотливый Валера

Обладатель простого русского имени Валера победил в номинации «Лучшее экзотическое животное». Все потому, что Валера — очаровательный мохнатый паук. По словам Арины, хозяйки питомца, он еще и отличается неприхотливым нравом и живет в обычном аквариуме.

Валера и Юстас

— Я долгое время хотела завести паука, считаю их очень милыми. Валера из вида Brachypelma vagans. Поэтому никаких особых условий для его содержания и не нужно. С другими питомцами тоже хорошо уживается, никаких проблем не возникало. В лучшем случае его изучат и оставят заниматься его делами, — объяснила выбор питомца хозяйка Арина.

Но все же с Валерой возникла одна небольшая проблема. Положенные призы пауку особо-то и не нужны. Поэтому решено было передарить их другому питомцу Арины — милейшему джек-рассел-терьеру Юстасу. Интроверт Валера против этой идеи не выступал.

«Теперь будет кататься в сумке»

Отдельного победителя выбрал партнер конкурса Челябинская Ветстанция и «ЗООАПТЕКА В КАЖДЫЙ ДОМ», ко всем прочим подаркам они добавляют удобную сумку для перевозки животного. И выбор пал на двухлетнего цвергшнауцера Цоника. Правда, его на вручение привезти не смогли, ведь живет он в Златоусте. Призы забрала семья пса — отец семейства Станислав, мать Светлана и их сын Елисей.

С собой семья Цоника привезла альбом с фотографиями собаки

— Сейчас ведь дети постоянно в телефонах и компьютерах, поэтому купили для Елисея такого друга, чтобы он с ним гулял. Правда, Елисей занят уроками и секциями и в основном гуляем мы. Сейчас Цоник очень спокойный, любит наряжаться, на фото он в очках, еще галстук может носить. А раньше непоседа был, кучу мебели испортил. Как-то даже половину книги про Маугли сгрыз, — рассказала о собаке Светлана.

Елисей в будущем сам мечтает стать журналистом, а сейчас ходит в медиа-кружок. Поэтому в подарок семья получила еще и небольшую экскурсию по редакции «Комсомольской правды-Челябинск». Особенно мальчика впечатлила радиорубка. Кто знает, вдруг, однажды у хозяина Цоника будет здесь своя программа. Такой возможности Елисей не отрицает.

Победители каждой номинации получили:

— сертификаты на услуги Челябинской Ветстанции и «ЗООАПТЕКИ В КАЖДЫЙ ДОМ».

— сертификаты на 2000 рублей от партнера конкурса — отеля для домашних питомцев & груминг салон BookingCat.

— сертификаты от студии груминга HOLLYWOOD номиналом 1000 рублей.

— подарочные наборы от PETSHOPRU.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА

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