Директор спортшколы по тхэквондо «Коре» о строительстве ФОКа: «Мы ждем этого уже 15 лет»

У тхэквондистов появится собственное здание для тренировок. Фото: мэрия Челябинска

Тхэквондо в Челябинске — один из популярных видов спорта. Наши тренеры растят много звездочек, которые занимают призовые места по России, Европе, миру, в том числе и олимпийских чемпионов. Одна из них — челябинка Татьяна Минина, которая завоевала серебро на Олимпиаде. И при всех этих успехах у спортшколы «Коре» нет своего современного помещения — ребята тренируются в разных арендованных залах, а в собственности только полуподвальное, которое затапливает три раза в год.

Как рассказал «Комсомольской правде-Челябинск» директор областной федерации тхэквондо и школы олимпийского резерва «Коре» Максим Карпов, спортсмены уже 15 лет ждут, когда у них появится собственный дом.

Проект получил награду Первого открытого Всероссийского архитектурного конкурса «Искусство строить будущее». Фото: мэрия Челябинска

— У нас занимается порядка 1800 ребят, в том числе спортсмены, которые входят в сборную России. Своего помещения у нас нет — арендуем залы в разных районах города, где нет возможности установить свое оборудование, занятия проходят в определенное время. И это спортшкола, которая пять раз становилась лучшей в стране, которая воспитывает чемпионов! — говорит Максим Карпов.

Спортшколу откроют на Северо-Западе. Фото: мэрия Челябинска

По его словам, первые обещания построить школу тхэквондо были озвучены еще при бывшем губернаторе Михаиле Юревиче. И с тех пор с каждой сменой власти спортсмены ждут, кто же их исполнит. Но дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. В прошлом году власти озвучили, что ФОК будет построен в заброшенном сквере на Молодогвардейцев.

Сейчас в сквере на Молодогвардейцев много заброшенных зданий и построек. Фото: КП-Челябинск

— Город предложил нам несколько мест, мы выбрали Северо-Запад. Во-первых, потому что здесь живет много наших воспитанников, и им приходится ездить в другие районы. Во—вторых, сама по себе территория неухоженная, заброшенная. Будет для всех лучше, если там появится благоустроенное здание для спортсменов, — говорит Максим Карпов. — Мы ожидаем, что с появление собственной территории мы поднимем уровень тхэквондо в Челябинске еще больше. Это даст нам возможность проводить сборы с другими регионами, мотивирует и тренеров и воспитанников заниматься еще лучше. И не только в нашем виде спорта. Ведь это всегда важно, когда и ты усердно работаешь, власти это видят и поощряют.

Фото: КП-Челябинск

ФОК должны начать строить уже в этом году, но отчего-то стройка вызвала сопротивление у жителей — на публичных слушаниях в июле прошлого года разразился настоящий скандал. Главный аргумент — рядом в сквере много заброшенных недостроенных строений, мол, зачем вырубать кусты и деревья. На самом деле участок под застройку (ближе к пр. Победы) — скорее пустырь, который мало похож на парк, рядом стоянки, остовы каких-то построек.

Но разгоряченные депутаты, присоединившиеся к обсуждению, напирают на то, что сквер нужно благоустраивать. Хотя, как ранее писала КП-Челябинск, в схеме генплана, который делали еще в начале двухтысячных, сквер должен быть симметрично застроен. И место, где будет ФОК, уже тогда предполагалось под застройку, объяснял архитектор проекта Сергей Шумаков.

Депутаты и местные жители против стройки. Фото: КП-Челябинск

Тем более, что проект по реконструкции сквера не вошел в программу «Комфортная городская среда» на 2022 год. Да и затрагивал он территорию до амфитеатра со стороны Комсомольского проспекта.

А вот такой проект благоустройства сделали для другой части сквера. Но в программу на 2022 год он не вошел. Фото: бюро "Плотинка"

Здание же спортшколы находится ближе к пр.Победы. По проекту, оно будет небольшим. В документации к публичным слушаниям по отклонению от предельных размеров, которые пройдут 17 февраля, обозначены показатели: 1086 кв.м. — площадь застройки, 1099 кв.м. — площадь озеленения, этажность 2-3 этажа. Площадь застройки увеличена, есть разночтения с документацией по планировке территории, поэтому их к публичным слушаниям должны привести в соответствие.

— Здание будет небольшим при всем увеличении. Например, этажность. На габаритах это не скажется, но появилась возможность сделать дополнительный зал под крышей. Для этого требуется корректировка. Но в целом, я не очень понимаю, почему утверждать параметры взялись только сейчас. Проект давно был готов, — говорит Максим Карпов.

Фото: мэрия Челябинска

По его словам, школу «отодвинули» от решения многих вопросов и о продвижении проекта они узнают также из официальных публикаций. Финансирование тоже разделили — за проект, который, кстати, получил награду Первого открытого Всероссийского архитектурного конкурса «Искусство строить будущее» отвечал город, за саму стройку — область.

— Но губернатор тренерам и спортсменам пообещал, что ФОК будет построен. Очень на это рассчитываем, — сказал Максим Карпов.

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