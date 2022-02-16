Как открыть больничный дистанционно в Челябинске в 2022 году

Идти в поликлинику придется только в том случае, если нужно продлить больничный Фото: Олег УКЛАДОВ

С февраля 2022 года в Челябинской области можно не только открыть больничный дистанционно, но и закрыть его. Благодаря этому болеющим не нужно идти в поликлинику, выжидая полдня в очередях и заражая остальных. Региональный Минздрав предлагает три способа, как оформить электронный больничный.

Сразу предупредим, что получить такой лист нетрудоспособности могут жители с симптомами ОРВИ, то есть с температурой, кашлем, першением в горле, насморком и потерей обоняния. Но беременные, пенсионеры и пациенты с хроническими заболеваниями наблюдаются у врачей лично.

Как открыть больничный дистанционно в Челябинске:

1. Сделать это онлайн

Оставить заявку на электронный больничный можно на сайте поликлиники. Если там такой функции нет, переходите на talon.zdrav74.ru.

На официальном сайте необходимо:

— зайти в личный кабинет через госуслуги или через номер полиса ОМС,

— на главной нажать кнопку «Оформление листа нетрудоспособности и дистанционное консультирование»,

— выбрать свою поликлинику,

— указать симптомы и необходимость в больничном,

— отправить заявку.

После этого пациента наберет сотрудник больницы. Он поймет, достаточно ли дистанционного наблюдения или нужен выезд врача на дом, а также необходимо ли посещение поликлиники.

Инфографика: Минздрав Челябинской области

2. Оставить заявку по телефону

Открыть больничный дистанционно можно и по телефону горячей линии 122 или позвонив в регистратуру поликлиники. В таком случае нужно сообщить консультанту, что вам нужно взять лист нетрудоспособности, рассказать о своих симптомах и оставить личные данные, чтобы с вами связался врач.

3. Вызвать врача на дом

Открыть больничный дистанционно могут и после того, как пациент вызывает врача на дом. Но из-за высокой заболеваемости в Челябинской области медики не успевают обойти всех больных, поэтому вам могут предложить прийти в поликлинику лично.

При этом больничный открывается с момента обращения пациента, а закрывается автоматически — через семь дней. Если лист нетрудоспособности необходимо продлить, придется идти в больницу.

Единственное, что нужно знать пациенту — это номер своего больничного, который он должен передать работодателю. Но сейчас от такой практики отходят: начальство узнает о том, что у его сотрудника открыт больничный, автоматически, потому что приходит уведомление из фонда социального страхования. Благодаря чему лист не теряется и вовремя доходит до ФСС.

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