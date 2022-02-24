На дне остался клок волос: прокуратура Челябинской области опубликовала фото бассейна, где утонула 11-летняя девочка

Бассейн с джакузи расположен внутри комплекса. Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Челябинской области начала проверку работы термального курорта «Баден-Баден» после гибели 11-летней девочки. Надзорное ведомство опубликовало фото бассейна, где произошла трагедия.

Известно, что ребенок утонул в бассейне-джакузи, который находится в помещении рядом с большим плавательным бассейном и саунами. Волосы запутались в генераторе пузырей, расположенном на дне чаши, и девочка не смогла подняться на поверхность. В агрегате остался клок ее волос.

Прокурор Еткульского района Александр Ростов 23 февраля сразу выехал на место ЧП.

— Будет дана оценка действиям сотрудников организации в части качества оказываемых услуг, обеспечения должного контроля за посетителями, находящимися в воде, а также технического состояния оборудования, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Надзорное ведомство также проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного СК по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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