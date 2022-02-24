Челябинский курорт «Баден-Баден» опроверг информацию, что волосы погибшей девочки засосало в джакузи

Фото: прокуратура Челябинской области.
Руководство Baden Family прокомментировало гибель 11-летней девочки 23 февраля на термальном курорте «Баден-Баден» в Еткуле Челябинской области. В компании сообщили, что ребенок нырял в бассейне с джакузи без присмотра взрослых, что запрещено правилами.
— После очередного погружения девочка не смогла выбраться на поверхность, — сообщили в Baden Family. — Это заметили не сразу из-за бурлящей воды. По данным камер наблюдения, ребенок находился под водой более 10 минут. Реанимировать ее не смогли.
Также в компании опровергли информацию, что девочка погибла из-за того, что ее волосы засосало в слив. Фотографии с клоком волос распространила прокуратура Челябинской области.
— Это невозможно технически, — уточняется в ответе на запрос. — Когда доставали тело, не было сопротивления. Девочка долго была на дне бассейна, поэтому там мог оказаться клок волос.
Также сообщается, что родители в момент трагедии более 15 минут сидели в хамаме, в то время как их дочь ныряла. Это выяснилось по камерам наблюдения. Компания Baden Family заявила о готовности оказать материальную помощь семье погибшей.
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