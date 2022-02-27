Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 февраля 2022 года: штраф для противницы QR-кодов и тесты для беженцев из Донбасса

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области ситуация с коронавирусом немного улучшается. Для сравнения, если в начале прошлой недели фиксировали 3,5 тыс. новых случаев ковида за сутки, то в воскресенье 27 февраля их было уже 2 615. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 280 072 случаев коронавируса.

При этом выздоровело уже 235 124 южноуральца, а в больничных палатах остаются 36 695 пациентов. За прошедшие сутки также умерло 14 человек, у которых был диагностирован ковид.

Инфографика: коронавирус74.рф

ШТРАФ ДЛЯ ПРОТИВНИЦЫ QR-КОДОВ

В Челябинске вынесли приговор Валентине Комковой, которая ворвалась в здание Законодательного собрания во время обсуждения проекта о введении обязательных QR-кодов. В руках у женщины был плакат с лозунгом «Лазарева — в отставку», и за него ей назначили штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, Комкова устроила потасовку с охранником, и за это она заплатит еще 5 тыс. рублей.

ТЕСТЫ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА

На прошлой неделе Челябинская область готовилась принимать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Для этого в регионе создали пункты временного проживания. На случай, если беженцев направят к нам в область, губернатор поручил организовать встречу приезжих и разместить их там. На месте для беженцев будут обязательными медосмотр и сдача анализов на коронавирус.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ В КУРГАНЕ

В соседнем регионе, Курганской области, школьники и студенты возвращаются к очному обучению. Прекратить дистанционку решили в связи со стабилизацией эпидемиологический обстановки, однако культурно-массовые мероприятия в Зауралье все еще запрещены.

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