Как переоформить лицевые счета за коммуналку в Челябинске

Сейчас почти все можно оформить онлайн
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Нередко новым владельцам квартиры приходят квитанции с фамилией бывшего собственника. Все потому, что никто не закрыл старые лицевые счета. Если не сменить данные, то начисления могут быть больше – из-за количества прописанных ранее жильцов. Или не получится зайти в личный кабинет, чтобы посмотреть историю начислений и платежей. Разбираемся, как переоформить лицевые счета в Челябинске на нового собственника квартиры.
Перед тем, как переоформить лицевой счет в Челябинске, мало иметь на руках документы о собственности. Еще нужно сделать справку о количестве проживающих человек: ее выдают в МФЦ или паспортном столе по месту жительства.
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Узнать, кто моет полы в подъезде и чистит снег во дворе, можно без квитанций. Зайдите на сайт dominfo.ru и вбейте в поиск ваш адрес, включая город. Система выдаст название управляющей компании. Найдите ее сайт, электронную почту и адрес.
Некоторые управляющие компании могут составить договор онлайн. Для этого на их электронную почту нужно выслать:
- справку о количестве проживающих,
- паспорт и копии первой страницы и прописки,
- электронную выписку ЕГРН, заверенную печатями банка.
Но идти в офис УК все равно придется, чтобы расписаться в экземплярах и забрать свой.
РЕГОПЕРАТОР КАПРЕМОНТА
Обязательные платежи за капитальный ремонт приходят от регионального оператора. Сумма взноса зависит от площади квартиры, поэтому с приходом нового владельца она не изменится. Как и номер лицевого счета.
Чтобы квитанции приходили на ваше имя, отправьте электронное обращение через сайт fondkapremont74.ru. В анкете выберите категорию «Изменение персональных данных», в текстовом поле напишите, что сменился владелец, и прикрепите к письму скан паспорта и выписку из ЕГРН.
СВЕТ И ТЕПЛО
За электричество и отопление челябинцам приходит единая квитанция, а потому переоформление лицевого счета займет в два раза меньше времени, потому что достаточно отправить одно заявление. Для этого понадобятся сканы:
- паспорта собственника,
- выписки из ЕГРН,
- справки о количестве зарегистрированных,
- новые показания за свет и дату их снятия.
Документы можно отправить четырьмя способами:
1) в «Вайбере», написав в чат одно из слов: свет, тепло, расчеты, Уралэнергосбыт;
2) в «Телеграме»;
3) в приватном чате во «ВКонтакте»;
4) в интернет-приемной на сайте uralsbyt.ru. В категории обращения выбирайте «Внесение изменений по лицевому счету», а в теме - «Внесение изменений по прописанным, собственникам».
ВЫВОЗ МУСОРА
Центр коммунального сервиса тоже принимает документы в электронном формате. Чтобы квитанции за вывоз мусора приходили на вашу фамилию, заполните заявление физического лица с сайта cks174.ru.
Письмо нужно отправить на электронную почту - info@cks174.ru. В теме указать «для заключения договора». Из документов прикрепите сканы:
- паспорта,
- выписки из ЕГРН,
- справки о количестве прописанных,
- и само заявление.
ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ
На сайте МУП «ПОВВ» нет информации, как переоформить лицевой счет онлайн. Во время самоизоляции компания принимала заявление по почте vsbt@voda.uu.ru. Тогда нужно было прикрепить к письму сканы паспортов, выписку из ЕГРН, справку о количестве проживающих, а также акты приёмки, паспорт счетчиков и свидетельство о поверке — последние должны передать предыдущие владельцы.
Если ваши документы в электронном формате не примут, придется идти в один из шести городских центров начисления коммунальных платежей. В таком случае берите с собой оригиналы и копии документов.
ГАЗ
Договор с газовой организацией также надо перезаключить. Это можно сделать тремя способами: на участке абонентской службы «НОВАТЭК», по электронной почте 88007008074@novatek74.ru или через онлайн-приемную на сайте novatek74.ru, где нужно зарегистрироваться.
Из документов подготовьте паспорт и справку о количестве проживающих, а также копии их паспортов с пропиской. Чтобы суммы в квитанции не начисляли, исходя из данных прежних собственников, нужно взять с собой еще и:
- технический паспорт домовладения или справку БТИ о размере площади отапливаемых помещений;
- документ о составе и типе газоиспользующего оборудования и его соответствии техническим нормам;
- копию паспорта на прибор учёта газа, если он есть.
Если останутся вопросы, звоните по бесплатному номеру контакт-центра 8 800 700-80-74: по будням с 8 до 20 часов, а в субботу с 9 до 14.
Переоформить все лицевые счета вам должны в течение месяца.
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