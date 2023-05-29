Как переоформить лицевые счета за коммуналку в Челябинске

Сейчас почти все можно оформить онлайн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нередко новым владельцам квартиры приходят квитанции с фамилией бывшего собственника. Все потому, что никто не закрыл старые лицевые счета. Если не сменить данные, то начисления могут быть больше – из-за количества прописанных ранее жильцов. Или не получится зайти в личный кабинет, чтобы посмотреть историю начислений и платежей. Разбираемся, как переоформить лицевые счета в Челябинске на нового собственника квартиры.

Перед тем, как переоформить лицевой счет в Челябинске, мало иметь на руках документы о собственности. Еще нужно сделать справку о количестве проживающих человек: ее выдают в МФЦ или паспортном столе по месту жительства.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Узнать, кто моет полы в подъезде и чистит снег во дворе, можно без квитанций. Зайдите на сайт dominfo.ru и вбейте в поиск ваш адрес, включая город. Система выдаст название управляющей компании. Найдите ее сайт, электронную почту и адрес.

Некоторые управляющие компании могут составить договор онлайн. Для этого на их электронную почту нужно выслать:

- справку о количестве проживающих,

- паспорт и копии первой страницы и прописки,

- электронную выписку ЕГРН, заверенную печатями банка.

Но идти в офис УК все равно придется, чтобы расписаться в экземплярах и забрать свой.

РЕГОПЕРАТОР КАПРЕМОНТА

Обязательные платежи за капитальный ремонт приходят от регионального оператора. Сумма взноса зависит от площади квартиры, поэтому с приходом нового владельца она не изменится. Как и номер лицевого счета.

Чтобы квитанции приходили на ваше имя, отправьте электронное обращение через сайт fondkapremont74.ru. В анкете выберите категорию «Изменение персональных данных», в текстовом поле напишите, что сменился владелец, и прикрепите к письму скан паспорта и выписку из ЕГРН.

СВЕТ И ТЕПЛО

За электричество и отопление челябинцам приходит единая квитанция, а потому переоформление лицевого счета займет в два раза меньше времени, потому что достаточно отправить одно заявление. Для этого понадобятся сканы:

- паспорта собственника,

- выписки из ЕГРН,

- справки о количестве зарегистрированных,

- новые показания за свет и дату их снятия.

Документы можно отправить четырьмя способами:

1) в «Вайбере», написав в чат одно из слов: свет, тепло, расчеты, Уралэнергосбыт;

2) в «Телеграме»;

3) в приватном чате во «ВКонтакте»;

4) в интернет-приемной на сайте uralsbyt.ru. В категории обращения выбирайте «Внесение изменений по лицевому счету», а в теме - «Внесение изменений по прописанным, собственникам».

ВЫВОЗ МУСОРА

Центр коммунального сервиса тоже принимает документы в электронном формате. Чтобы квитанции за вывоз мусора приходили на вашу фамилию, заполните заявление физического лица с сайта cks174.ru.

Письмо нужно отправить на электронную почту - info@cks174.ru. В теме указать «для заключения договора». Из документов прикрепите сканы:

- паспорта,

- выписки из ЕГРН,

- справки о количестве прописанных,

- и само заявление.

ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ

На сайте МУП «ПОВВ» нет информации, как переоформить лицевой счет онлайн. Во время самоизоляции компания принимала заявление по почте vsbt@voda.uu.ru. Тогда нужно было прикрепить к письму сканы паспортов, выписку из ЕГРН, справку о количестве проживающих, а также акты приёмки, паспорт счетчиков и свидетельство о поверке — последние должны передать предыдущие владельцы.

Если ваши документы в электронном формате не примут, придется идти в один из шести городских центров начисления коммунальных платежей. В таком случае берите с собой оригиналы и копии документов.

ГАЗ

Договор с газовой организацией также надо перезаключить. Это можно сделать тремя способами: на участке абонентской службы «НОВАТЭК», по электронной почте 88007008074@novatek74.ru или через онлайн-приемную на сайте novatek74.ru, где нужно зарегистрироваться.

Из документов подготовьте паспорт и справку о количестве проживающих, а также копии их паспортов с пропиской. Чтобы суммы в квитанции не начисляли, исходя из данных прежних собственников, нужно взять с собой еще и:

- технический паспорт домовладения или справку БТИ о размере площади отапливаемых помещений;

- документ о составе и типе газоиспользующего оборудования и его соответствии техническим нормам;

- копию паспорта на прибор учёта газа, если он есть.

Если останутся вопросы, звоните по бесплатному номеру контакт-центра 8 800 700-80-74: по будням с 8 до 20 часов, а в субботу с 9 до 14.

Переоформить все лицевые счета вам должны в течение месяца.

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