Ожидание vs реальность: насколько совпала погода на июнь в Челябинске с прогнозами синоптиков

Совпадений оказалось немало, но и без оплошностей не обошлось Фото: Кирилл САДЫКОВ

Работа синоптиков вызывает немало споров. Еще бы: сегодня они обещают, что в выходные будет дождь, а уже завтра прогноз резко меняется на солнечный и ясный. Спустя месяц лета мы сравнили реальную температуру, которая была в июне, с той, что обещали метеорологи. И были шокированы!

Еще в апреле Яндекс.Погода составила прогноз погоды на лето. Тогда сразу сказали, что ждать жары в июне не стоит, но при этом дух лета все равно можно прочувствовать. Что же было на самом деле?

А было вот что: в начале месяца устаканилась комфортная температура и легкий ветерок — все, как и обещали синоптики. И даже предупреждение о буре от МЧС не изменило картину: +22 градуса сохранялись аж до Дня России.

Температурного апогея в +26 градусов нужно было ждать в 20-х числах месяца. Вот только жара была 30-градусная, и Челябинск она накрыла уже в середине июня. Казалось бы: в чем проблема? Разве не этого ждут летом? Но от пекла жители изнывали недолго.

25 числа погода испортилась, и столбики термометров упали до рекордных +10 градусов. Такая температура держится последнюю неделю летнего месяца: некоторые даже достали из шкафов теплые куртки и шапки!

А ведь метеорологи предсказывали, что самыми холодными будут 7-11 июня, и тогда на улице похолодает всего лишь до +19. Против таких «холодов» челябинцы явно были бы не против.

Теперь Яндекс.Погода пишет что 30 июня все изменится, и в последний день первого летнего месяца нас ждет +19 градусов. Так ли будет на самом деле, узнаем завтра. И продолжим следить за совпадениями в прогнозах на июль!

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