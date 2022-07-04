Пять улиц Челябинска, где вы будете стоять в пробках: публикуем карту перекрытий

Лето на Урале короткое, а значит и времени на дорожный ремонт меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето — горячая пора для дорожников и самое нервное время для водителей. Из-за ремонта челябинцам приходится стоять в пробках. Мы собрали для вас список оживленных магистралей, куда лучше не соваться в часы пик.

Инфографика: Сергей Зверев

Мост у вокзала

В минувшие выходные начались ремонтные работы на мосту, соединяющем Ленинский и Советский районы, в районе железнодорожного вокзала. Они продлятся до 20 сентября.

Сони Кривой

До 5 сентября будет ограничено движение по улице Сони Кривой (от Свердловского пр. до ул. Энгельса), в связи с реконструкцией теплотрассы.

Доватора

По улице Доватора (от Колсанова до Шаумяна) на участке с 11 по 17 дома идет ремонт тепловых сетей с перекрытием дороги. Движение перекрыто полностью, водители ездят по параллельной дороге возле ДК Колющенко. Мучиться осталось недолго — движение откроют уже 8 июля.

Инфографика: Сергей Зверев

III Интернационала

До 15 июля движение так же ограничено на улице III Интернационала (от дома № 61 до № 65).

Ленинградский мост

Движение по Ленинградскому мосту, который перекрыт уже больше года, запустят с 15 июля, а не 20 сентября, как оговорено в контракте. Но есть нюансы.

— Трамваи поедут в оба направления. Автобусы и весь автомобильный транспорт пока только в сторону Тракторозаводского района. До конца лета движение будет открыто в полном объеме, — сообщила мэр Наталья Котова.

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