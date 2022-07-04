Всего три вагона, зато воздух чистый: Алексей Текслер пообещал запустить скоростной поезд между Челябинском и Екатеринбургом

Поезда «Орлан» уже курсируют в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Челябинска в Екатеринбург и обратно начнет ездить скоростной поезд «Орлан». Соглашение о его запуске на выставке «Иннопром» подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Поезд на дизельном двигателе будет состоять из трех вагонов. Максимальная доступная «Орлану» скорость — 120 километров в час. По словам Алексея Текслера, с руководством «Российских железных дорог» договорились об обновлении путей между Челябинском и Екатеринбургом, чтобы старые рельсы не заставляли поезд замедляться.

Уже известно, что все три вагона «Орлана» оборудуют устройствами для обеззараживания воздуха и системой климат-контроля. Она поддержит комфортную температуру в салоне.

Ездить на скоростном поезде смогут пассажиры с ограниченными возможностями. Для этого вагоны оборудуют механизмами для подъема инвалидных колясок.

Пассажиров обещают порадовать климат-контролем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Текслер назвал запуск «Орлана» важным проектом.

— Это плюс к тому, что мы делаем в сфере автомобильного сообщения, — уточнил губернатор. — Уже в августе завершается строительство четырехполосной дороги между городами. У нас будет полный набор возможностей доехать из Челябинска в Екатеринбург. Постепенно создается уральская агломерация, комфортная для наших жителей.

Напомним о запуске скоростного железнодорожного сообщения между Челябинском и Екатеринбургом говорят уже много лет. Проект создания особой высокоскоростной магистрали обсуждали в 2016 году, тогда предполагали построить новую железнодорожную ветку — часть будущего маршрута «Москва-Пекин». Магистраль должна была заработать в 2021 году. Но проекту не суждено было сбыться. В 2020 году его заморозил из-за кризиса и пандемии коронавируса, а в 2021 году закрылось хозпартнерство, которое собиралось строить железную дорогу. Причиной тогда назвали нехватку финансирования.

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