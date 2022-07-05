«Там обычно алкашня всякая тусуется»: что рассказывают жильцы челябинского поселка, где выбросили младенца на теплотрассу

Ребенка нашли на теплотрассе по улице Плодоягодной

В Челябинске неизвестный мужчина выбросил младенца на теплотрассу. Малыша, которому нет и двух месяцев, нашли случайные прохожие и передали в больницу. Сейчас полиция разыскивает родителей ребенка, по инциденту возбуждено уголовное дело. КП-Челябинск отправилась на улицу Плодоягодную в Ленинском районе, чтобы пообщаться с жителями и посмотреть на место, куда бросили малыша.

Плодоягодная улица находится в частном секторе Ленинского района. Здесь несколько десятков домов, изредка проходят люди, атмосфера больше напоминает деревушку, чем город. Возле одного из домов мы увидели мужчину, который копался у себя в телефоне, и спросили у него, не слышал ли он что-то о брошенном младенце.

— Ого, я даже не знал, что такое у нас в поселке случилось! Если это на теплотрассе, то она у нас здесь одна, вот там, — рассказал Василий, кивнув головой. — Там обычно алкашня всякая тусуется.

Многие жильцы поселка даже не в курсе о случившемся

Теплотрасса проходит на пересечении с улицей Гончаренко и уходит в заросли. За кустами — какое-то озеро болотного цвета, в общем, местечко не самое приятное. Одного за другим мы опрашивали встречных людей, но многие из них даже не в курсе, что кто-то выбросил малыша. А если и в курсе, то понятия не имеют, кто решился на такой зверский поступок.

— Ужас какой! Я даже представить не могу, кто это сделал, — рассказывает Тамара Васильевна. — Просто соседи у нас все хорошие здесь, о детях заботятся, ничего плохого сказать не могу. Вдоль этой теплотрассы обычно бомжи-алкаши ходят своей компанией. Нам страшно там появляться, но приходится ходить в магазин по этой дороге. Возможно, кто-то из них решил избавиться от ребенка, но я не видела, чтобы какая-то женщина в их компашке была беременной.

Какой-то конкретики соседи сказать не могут. Это и неудивительно, ведь мужчина оставил малыша на теплотрассе ночью, когда никто не видел. Теперь по поселку ходят полицейские, опрашивают жильцов и пытаются найти родителей ребенка.

По словам жителей, на теплотрассе часто ходит компания бомжей-алкашей

Напомним, младенца на теплотрассе в Ленинском районе Челябиснка нашли случайные прохожие. Ребенка передали врачам, сейчас его жизни ничего не угрожает. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

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