«Кто-то молился, кто-то плакал»: пассажирка рассказала, что творилось на борту самолета, не долетевшего до Магнитогорска

Самолет, летевший в магнитогорск, развернули в воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неудачный полет из Москвы в Челябинскую область стоил душевного спокойствия многим пассажирам и их близким. 4 июля самолет вылетел в Магнитогорск из московского аэропорта Шереметьево, но на полпути вынужден был развернуться. Экипаж обнаружил неисправность системы топливного расчета.

Жительница Магнитогорска, возвращавшаяся домой злополучным рейсом, подробно рассказала о полете в соцсети. По словам девушки, проблемы начались еще перед посадкой. Рейс задержали, потом людей на автобусе повезли к самолету, но возникла новая задержка, пришлось вернуться к аэровокзалу.

Проблемы с оборудованием начались над Нижним Новгородом. К этому времени пассажирам стало неуютно.

— Сначала люди начали замерзать, потом забегали бортпроводники, чувствовалось, что самолет летит не так, как надо, как-то тяжело что ли... — вспомнила жительница Магнитогорска.

Командир экипажа обратился к пассажирам и предупредил, что на воздушном судне дальше в Магнитогорск лететь нельзя, поэтому самолет развернется и будет садиться в Москве. Никто такому известию не обрадовался, а некоторых охватил настоящий ужас.

— Кто-то молился, кто-то крестился, кто-то плакал, кто-то тихо истерил, кто-то сидел спокойно, — рассказала пассажирка рейса. — Женщина перед нами трясущимися руками писала СМС-ки близким, что с самолетом происходит что-то неладное...

Самой жительнице Магнитогорска добавил острых эмоций фильм об авиакатастрофе, посмотренный незадолго до путешествия. К счастью, в реальности никакой катастрофы не произошло. Воздушное судно благополучно приземлилось в Москве, пассажирам выдали билеты на следующий рейс. Правда, вновь отправиться в полет решили не все. Для одних пассажиров задержка с прибытием в Магнитогорск оказалась неприемлемой, другим хватило стресса от первой попытки добраться до Челябинской области.

Напомним, накануне в Челябинске совершили внеплановую посадку два самолета. Их не принял аэропорт Екатеринбурга. Причину изменения маршрутов не объяснили, но время, в которое самолеты по расписанию должны были прибыть в аэропорт Кольцово, совпало со временем посадки там VIP-рейса: в Екатеринбург на выставку «Иннопром» прилетел премьер-министр Михаил Мишустин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru