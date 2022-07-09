Как сейчас живет южноуралец, поменявший имя на Билет Призыванет, чтобы откосить от армии

Билет Призыванет добился своей цели и получил военник без службы в армии Фото: соцсети героя публикации

Житель Троицка Челябинской области Роман Грошев больше известен на просторах Интернета как Пельмень Кондольский или Билет Призыванет. Парень несколько раз менял имя в паспорте ради неоднозначных авантюр. В первый раз — чтобы выиграть огромный запас пельменей, второй раз — чтобы получить военный билет. КП-Челябинск узнала, как сейчас живет Роман, он же Пельмень, он же Билет, сын Марселя.

Изначально парня звали Роман Грошев, но в 2019 году он поменял имя на Пельмень Кондольский, чтобы выиграть в конкурсе 200 килограммов полуфабрикатов. Победу он тогда одержал безоговорочную, но подумал, что скоро нужно будет идти в армию, а с таким именем служить как-то не очень. Да и детей Пельменевечей заводить не хочется, учитывая, что отчество менять нельзя, а ребятишкам потом мучайся всю жизнь.

Поэтому парень решил снова стать Романом, но тут как тут подоспели представители компании «Призыванет». Они предложили парню сменить имя на Билет Призыванет взамен на помощь в получении военника. Так и сделал Роман, и вот почти три года он носит гордое имя Билета.

Оказалось, что по паспорту южноуралец все еще Билет Призыванет, и в сентябре прошлого года парень добился своей цели — получил военник. На протяжении двух лет он ходил по военкоматам и больницам, выбивая заветный билет по состоянию здоровья и вуаля!

— Все реально, если ты поставишь цель, — написал Билет у себя в соцсетях.

Военный билет на имя Билета Фото: соцсети героя публикации

Несмотря на то, что военный билет у парня на руках, возвращать свое имя он не спешит. На это есть несколько причин, но самой главной Роман называет бюрократию. Ему просто лень сейчас ходить по всяким конторам и переименовывать каждую бумажку. Плюс ко всему, парень ждет рекламных предложений. Мы поинтересовались, за какую сумму он готов переименоваться в «Комсомольскую Правду».

— Это будет женское имя, поэтому получится странно. Может, тогда уж «Комсомольский Провидец», будет лучше. Сумму назвать не могу, но я думаю, что договоримся. Так что пишите, составляйте предложение, — ответил парень.

Хоть в паспорте у южноуральца и написано Билет, называют его все по-разному. Когда он знакомится в компании людей, кому-то может сказать, что его зовут Рома, другому — Билет, третьему — Пельмень, а четвертого вообще попросит называть как угодно. Но играть с именами до конца жизни он не планирует.

— Конечно, рано или поздно я вернусь к своему имени, к Роме Грошеву. Это произойдет, когда настанет что-то серьезное, когда буду создавать семью. Будет забавно, если встречу девушку, у которой тоже необычные имя и фамилия в паспорте.

А пока о создании семьи речи не идет, переименовать Билета может любой желающий, все зависит лишь от предлагаемой суммы. Так что, если вы хотите пропиарить свою компанию, это ваш шанс.

Сейчас паспорт парня выглядит так, но все может измениться Фото: соцсети героя публикации

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