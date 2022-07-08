День семьи, любви и верности в Челябинске 8 и 9 июля 2022: бесплатные аттракционы, кинотеатр под открытым небом и детские мастер-классы

Самая насыщенная программа - в пятницу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

День семьи, любви и верности в Челябинске будут праздновать два дня: 8 и 9 июля 2022 года. И программа рассчитана на то, чтобы пары или семьи с детьми могли отдохнуть. Рассказываем. как пройдет День Петра и Февронии.

8 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА

- с 10:00 в зоопарке начнется интерактивный квест «Счастливы вместе!». В нем предлагают участвовать семьям, где воспитывают детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также там проведут 8 программ:

• «Музыкальную» – по типу «Угадай мелодию»;

• «Спортивную» – короткую эстафету;

• «Фольклорную» – составление пословиц и поговорок из паззлов;

• «Творческую» – изготовление плоскостных поделок-овечек из картона, бумаги, ниток;

• «Оригами» – изготовление бумажных самолетов, будет оцениваться дальность полета;

• «Ромашковую» – мастер-класс по изготовлению «Ромашки»– символа праздника;

• «Медицинскую» – консультации врачей;

• «Площадку с роботом Женей» – электронная помощница детского омбудсмена.

- 10:00 в детской библиотеке № 6 состоится праздник для детей «А у нас во дворе»

- с 11:00 до 21:00 – в горсаду Пушкина, парке Гагарина и Саду Победы семьям и парам бесплатный вход на любой из трех аттракционов

- 11:00 в библиотеке № 9 - игра-филворд «Книжный подсолнух»

- 11:00 — библиотека № 16 — мастер-класс «Ромашка»

- 11:00 — библиотека № 2 — информационный час «Святые Петр и Феврония – покровители семьи»

- 11:30 — библиотека № 22 — игровая программа «Ромашковое лето»

- 12:00 — ДК «Новосинеглазово» — мастер-класс «Ромашка – очаровашка»

- 13:00 — ДК «Сокол» — мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности

- 13:00 — сквер ДК «Станкомаш» — литературная скамейка «День семьи, любви и верности»

- 14:00 — бульвар Славы — игровая программа «Сундучок семейных сокровищ»

- 14:00 — детская библиотека — квест «Открой секреты тайной комнаты» (по предварительной записи)

- 14:00 — библиотека № 10 — игры для всей семьи к Дню семьи, любви и верности

- 15:00 — библиотека № 19 — час доброты «Ромашковая поляна пожеланий»

- 15:00 —клуб «Шершни» — праздник «Любимых храните во все времена»

- 15:00 — детская библиотека № 16 —игра «Затеи для семьи»

- 16:00 — детская библиотека № 6 - концерт «Семья, любовь и верность»

- 17:00 — библиотека № 28 — встреча в клубе «Муми-Дом» для родителей и детей дошкольного возраста «Семейный вечер»

- 17:00 в арт-сквере на Набережной начнется программа «Здоровье – твой выбор!» с конкурсами и викторинами

- 17:30 — ДК «Сосновка» — мероприятие «День семьи, любви и верности»

- 21:30 в арт-сквере на Набережной проведут кинопоказ «Любовь с ограничениями»

9 ИЮЛЯ: СУББОТА

- 11:00 — «Сад Победы» — бесплатная спортивная тренировка для всех возрастов «Зарядка на неделю»

- 12:00 — «Сад Победы» — детская игровая программа «Щенячий патруль»

- 13:00 — «Сад Победы» — научное шоу

- 13:30 — «Сад Победы» — детская дискотека

- с 14:00 до 16:00 — арт-сквер на Набережной—конкурсы для детей и взрослых, яркие номера, подарки, угощения, фотозона, семейный арт-постер. Также гостей ожидают настольные игры, танцы и творческая мастерская.

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