День семьи, любви и верности в Челябинске 8 и 9 июля 2022: бесплатные аттракционы, кинотеатр под открытым небом и детские мастер-классы

Самая насыщенная программа - в пятницу
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
День семьи, любви и верности в Челябинске будут праздновать два дня: 8 и 9 июля 2022 года. И программа рассчитана на то, чтобы пары или семьи с детьми могли отдохнуть. Рассказываем. как пройдет День Петра и Февронии.
8 ИЮЛЯ: ПЯТНИЦА
- с 10:00 в зоопарке начнется интерактивный квест «Счастливы вместе!». В нем предлагают участвовать семьям, где воспитывают детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также там проведут 8 программ:
• «Музыкальную» – по типу «Угадай мелодию»;
• «Спортивную» – короткую эстафету;
• «Фольклорную» – составление пословиц и поговорок из паззлов;
• «Творческую» – изготовление плоскостных поделок-овечек из картона, бумаги, ниток;
• «Оригами» – изготовление бумажных самолетов, будет оцениваться дальность полета;
• «Ромашковую» – мастер-класс по изготовлению «Ромашки»– символа праздника;
• «Медицинскую» – консультации врачей;
• «Площадку с роботом Женей» – электронная помощница детского омбудсмена.
- 10:00 в детской библиотеке № 6 состоится праздник для детей «А у нас во дворе»
- с 11:00 до 21:00 – в горсаду Пушкина, парке Гагарина и Саду Победы семьям и парам бесплатный вход на любой из трех аттракционов
- 11:00 в библиотеке № 9 - игра-филворд «Книжный подсолнух»
- 11:00 — библиотека № 16 — мастер-класс «Ромашка»
- 11:00 — библиотека № 2 — информационный час «Святые Петр и Феврония – покровители семьи»
- 11:30 — библиотека № 22 — игровая программа «Ромашковое лето»
- 12:00 — ДК «Новосинеглазово» — мастер-класс «Ромашка – очаровашка»
- 13:00 — ДК «Сокол» — мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности
- 13:00 — сквер ДК «Станкомаш» — литературная скамейка «День семьи, любви и верности»
- 14:00 — бульвар Славы — игровая программа «Сундучок семейных сокровищ»
- 14:00 — детская библиотека — квест «Открой секреты тайной комнаты» (по предварительной записи)
- 14:00 — библиотека № 10 — игры для всей семьи к Дню семьи, любви и верности
- 15:00 — библиотека № 19 — час доброты «Ромашковая поляна пожеланий»
- 15:00 —клуб «Шершни» — праздник «Любимых храните во все времена»
- 15:00 — детская библиотека № 16 —игра «Затеи для семьи»
- 16:00 — детская библиотека № 6 - концерт «Семья, любовь и верность»
- 17:00 — библиотека № 28 — встреча в клубе «Муми-Дом» для родителей и детей дошкольного возраста «Семейный вечер»
- 17:00 в арт-сквере на Набережной начнется программа «Здоровье – твой выбор!» с конкурсами и викторинами
- 17:30 — ДК «Сосновка» — мероприятие «День семьи, любви и верности»
- 21:30 в арт-сквере на Набережной проведут кинопоказ «Любовь с ограничениями»
9 ИЮЛЯ: СУББОТА
- 11:00 — «Сад Победы» — бесплатная спортивная тренировка для всех возрастов «Зарядка на неделю»
- 12:00 — «Сад Победы» — детская игровая программа «Щенячий патруль»
- 13:00 — «Сад Победы» — научное шоу
- 13:30 — «Сад Победы» — детская дискотека
- с 14:00 до 16:00 — арт-сквер на Набережной—конкурсы для детей и взрослых, яркие номера, подарки, угощения, фотозона, семейный арт-постер. Также гостей ожидают настольные игры, танцы и творческая мастерская.
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