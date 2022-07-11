Алексей Текслер назначил нового министра здравоохранения Челябинской области

Агата Ткачева стала новым министром здравоохранения Челябинской области Фото: foms74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил нового министра здравоохранения. Им стала Агата Ткачева, которая исполняла обязанности главы минздрава с мая этого года.

Напомним, после отставки предыдущего министра Юрия Семенова, пост исполняющего обязанности занял Дмитрий Тарасов. Однако, на этой должности он не продержался и месяца, его сменила Агата Ткачева.

Агате Ткачевой 47 лет, она окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности лечебное дело. После этого работала врачом-гастроэнтерлогом, а также занимала руководящие должности в больницах Челябинска. Кроме того, до назначения и.о. министра, Ткачева была директором территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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