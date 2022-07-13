Ребенок отравился снюсом в детском лагере под Магнитогорском и попал в реанимацию

С распространителем снюса теперь работает полиция Фото: Мария ЛЕНЦ

Череда скандалов в детских лагерях продолжается, и снова в деле Магнитогорск. На этот раз инцидент случился в «Горном ущелье» — там ребенок уехал в больницу с отравлением от снюса. Парень из Челябинской области угостился жевательным табаком от другого подростка, но не знал, каким образом люди его употребляют, и проглотил.

Географически лагерь находится на территории Башкирии, но большая часть отдыхающих там детей — из Челябинской области. Мама одного из подростков написала пост в социальных сетях, где рассказала о случившемся.

— Мой ребенок приехал из лагеря «Горное ущелье» и рассказал, что одного мальчика забрали в полицию за распространение наркотиков, а другого — в реанимацию от передоза. Вопрос: какие меры необходимо сделать, чтобы огородить детей от этой заразы в лагерях? — возмущается женщина.

По словам родителей, пока происходила вся эта суета со снюсом, никого из взрослых не пускали на территорию лагеря. Причем про жевательный табак официально никто не говорил, в лагере предпочли версию, что мальчишка отравился несвежими сухариками.

Случившимся уже заинтересовалась прокуратура Башкирии.

— Мы в курсе инцидента, случившегося в лагере Абзелиловского района, в ближайшее время там будет организована проверка, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Республики Башкортостан.

КП-Челябинск связалась с администрацией детского лагеря «Горное ущелье», но там от комментариев воздержались. В пресс-службе ГУ МВД Башкирии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Несмотря на то, что снюс не относят к категории наркотиков, продавать его запрещено. Со слов родителей, распространителя жевательного табака прогнали из лагеря, теперь с ним работает полиция.

Напомним, сегодня КП-Челябинск писала о другом скандале в детском лагере. Отличились «Уральские зори», которые тоже находятся под Магнитогорском. Там подростки травили и жестоко избивали девочку прямо в жилом корпусе. Все свои издевательства дети сняли на видео.

А пару недель назад в сети появился другой ролик из лагеря «Карагайский». Там воспитатель подняла руку на девочку, которая отказалась отдавать свой мобильный телефон.

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