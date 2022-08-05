В Челябинской области 90-летний дедушка четыре дня выживал в лесу, пока его искали беспилотники

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области благополучно завершилась операция по поиску 90-летнего пенсионера. Пожилой человек нашелся живым. Житель деревни Киржакуль отправился 1 августа в ближайший лес за ягодами и не вернулся. Близкие забили тревогу.

Четыре дня пенсионера вместе с детьми и внуками искали спасатели, полицейские и волонтеры. На помощь вызвали кинологов с несколькими собаками. Отыскать пропавшего в лесу пытались с помощью беспилотников. Никакого результата не было.

В итоге мужчина нашелся самостоятельно. Утром 5 августа он вышел из чащи к соседней деревне Шимаковка. Один из жителей на своей машине довез пенсионера до дома.

— Дедушка сильно ослаб и вопросами его не мучают, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — Несмотря на усталость он смог вместе со спасателями самостоятельно дойти до дома и успокоить близких.

В деревню сразу же вызвали скорую помощь, перенесшего долгие скитания пенсионера осматривают медики.

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