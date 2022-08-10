В Челябинске ищут подрядчика на разработку проекта и строительство метротрама

Завершить работы должны к декабрю 2025 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске объявили тендер на поиск подрядчика, который разработает проект и построит линию метротрама «Север-Юг». Она будет идти через Тракторозаводской, Советский, Центральный, Калининский, Курчатовский районы. Максимальная цена контракта – 49,5 млрд рублей.

Инфографика: Сергей Звонарев

Как указано в технической документации, подрядчику необходимо разработать проект строительства, согласовать его, построить метротрам и ввести в эксплуатацию. На разработку проекта дали два года – до 24 мая 2024 года. Их оценили в 2,6 млрд рублей. Построить ветку должны до 30 декабря 2025 года за 46,9 млрд рублей. Платить за работу будут траншами каждый год. Заявки принимаются до 16 августа.

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