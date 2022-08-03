Деньги на рельсы: Челябинской области дали 70-миллиардный кредит на покупку трамваев и строительство метротрама

Метротрамвай в Челябинске только проектируют, но деньги на строительство региону уже пообещали перечислить Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область получит федеральное финансирование на строительство метротрамвая, восстановление трамвайной сети и замену подвижного состава. В кредит региону перечислят 73 млрд рублей. Об этом сообщили в федеральном министерстве строительства.

Деньги на рельсы и вагоны нашли при перераспределении бюджетных кредитов, предназначенных для строительства инфраструктурных объектов.

В ближайшее время средства не поступят: их планируют перечислить в 2024-2025 годах.

Напомним, в Челябинске сейчас ищут подрядчика для обслуживания стройплощадок метро. Пока метротрам только в проекте, в подземных выработках надо откачивать воду, следить за электроустановками и прочим оборудованием. Работу нужно начать уже 19 августа. За нее готовы заплатить более 80 млн рублей.

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