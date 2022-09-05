Такие плакаты висят по всему городу. Фото: Наталья Денисова / vk.com

Помните странную афишу к 285-летию Челябинска, которая, по мнению многих комментаторов в социальных сетях, говорила SOSI? Похоже, в этом году дизайнеры, работающие по заказу городской администрации, снова решила удивить. Ошибка вышла не такая яркая и броская, но колющая глаз знатокам.

Вместо привычного одногорбого верблюда с герба, на постерах к празднику почему-то изобразили животное другого вида - двугорбого верблюда.

– Верблюд уверенно шагнул на улицы города – он на баннерах, флагах и других конструкциях. Стильно, модно, современно. Мозаика. Но что-то резануло мой глаз. Задумалась… Почему у верблюда два горба? Ведь мне казалось, что на гербе региона изображен бактриан или двугорбый верблюд, а на гербе Челябинска — дромедар или одногорбый верблюд, – обратила внимание экс-начальник управления специальных проектов администрации губернатора Челябинской области Наталья Денисова, автор известного в регионе логотипа «Южный Урал».

А это настоящий герб города. Фото: gerbu.ru

В Государственном историческом музее Южного Урала КП-Челябинск объяснили, что двугорбый верблюд – это символ области, а одногорбый – города.

– Скорее всего, это связано с современными дизайнерами, которые в 90-е годы разрабатывали этот герб. И, возможно, опирались они на разработанное в 1864 году изображение, где верблюд – однозначно одногорбый. И детали тела говорят о принадлежности к этому виду, – сообщили в пресс-службе музея после консультации с научным сотрудником Екатериной Шумской.

Но, похоже, в этом году по задумке организаторов праздника в Челябинске отмечается еще и день рождения области, которая почти на 200 лет моложе 286-летнего города.

Напомним, празднование пройдет 10 сентября. В центре города пройдет концерт Анны ASTI, а на площадке возле «Трактора» соберутся NILETTO, Клава Кока и ST.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru