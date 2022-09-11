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Звезды11 сентября 2022 4:57

Замерзшая Клава Кока, хрипящий Niletto и танцы с ST: смотрим, как звезды зажигали на Дне города в Челябинске

Смотрим, как День города прошел у ледовой арены «Трактор»: фееричное шоу и Клава Кока
Дарья МАРКОВА
Клава Кока и Niletto даже спели общий хит.

Клава Кока и Niletto даже спели общий хит.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У ледовой арены «Трактор» в День города было не протолкнуться. Челябинцы приезжали с друзьями, родителями и детьми послушать Клаву Коку, Niletto и рэпера ST.

Зрители рады посмотреть на любимых рэперов и певцов так близко.

Зрители рады посмотреть на любимых рэперов и певцов так близко.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Звезды заводили толпу, поздравляли Челябинск с праздником и даже лично пообщались со зрителями. ST спускался со сцены и пел вместе с людьми, к Niletto поднялись двое мальчишек, а двух девушек с плакатом после выступления Клавы Коки проводили к звезде.

Зрители танцевали вместе с Клавой Кокой под ее хиты.

Зрители танцевали вместе с Клавой Кокой под ее хиты.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правда, погода не радовала. Поэтому Клава Кока поверх платья надела теплое пальто. А Niletto между песнями разговаривал хрипло.

Рэпер ST пел вместе со зрителями.

Рэпер ST пел вместе со зрителями.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А некоторые фанаты даже смогли дать ему пять.

А некоторые фанаты даже смогли дать ему пять.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В конце выступления ST сделал фото со всеми зрителями и записал видео.

В конце выступления ST сделал фото со всеми зрителями и записал видео.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шоу было впечатляющее.

Шоу было впечатляющее.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Клава Кока перед выступлением утеплилась, все-таки в одном платье было бы очень холодно.

Клава Кока перед выступлением утеплилась, все-таки в одном платье было бы очень холодно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А подростки нарисовали интересные плакаты для певицы.

А подростки нарисовали интересные плакаты для певицы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Закончила выступление девушка песней «Покинула чат».

Закончила выступление девушка песней «Покинула чат».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но перед этим успела спеть с Niletto.

Но перед этим успела спеть с Niletto.

Фото: Дарья МАРКОВА

Исполнитель тоже приехал со своими танцорами, один из них даже спел песню.

Исполнитель тоже приехал со своими танцорами, один из них даже спел песню.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Niletto готов был охрипнуть, но спеть с челябинцами.

Niletto готов был охрипнуть, но спеть с челябинцами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кажется, челябинцы остались довольны.

Кажется, челябинцы остались довольны.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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КультураКультура: музыкаДень города в Челябинске — 2022