Замерзшая Клава Кока, хрипящий Niletto и танцы с ST: смотрим, как звезды зажигали на Дне города в Челябинске

Клава Кока и Niletto даже спели общий хит.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
У ледовой арены «Трактор» в День города было не протолкнуться. Челябинцы приезжали с друзьями, родителями и детьми послушать Клаву Коку, Niletto и рэпера ST.
Зрители рады посмотреть на любимых рэперов и певцов так близко.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Звезды заводили толпу, поздравляли Челябинск с праздником и даже лично пообщались со зрителями. ST спускался со сцены и пел вместе с людьми, к Niletto поднялись двое мальчишек, а двух девушек с плакатом после выступления Клавы Коки проводили к звезде.
Зрители танцевали вместе с Клавой Кокой под ее хиты.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Правда, погода не радовала. Поэтому Клава Кока поверх платья надела теплое пальто. А Niletto между песнями разговаривал хрипло.
Рэпер ST пел вместе со зрителями.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А некоторые фанаты даже смогли дать ему пять.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В конце выступления ST сделал фото со всеми зрителями и записал видео.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Шоу было впечатляющее.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Клава Кока перед выступлением утеплилась, все-таки в одном платье было бы очень холодно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А подростки нарисовали интересные плакаты для певицы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Закончила выступление девушка песней «Покинула чат».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но перед этим успела спеть с Niletto.
Фото: Дарья МАРКОВА
Исполнитель тоже приехал со своими танцорами, один из них даже спел песню.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Niletto готов был охрипнуть, но спеть с челябинцами.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кажется, челябинцы остались довольны.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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