В пострадавшей квартире выбило окно. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск. vk.com / Андрей Акулов

В Магнитогорске Челябинской области поздно вечером произошел мощный хлопок в многоквартирном доме по адресу Жукова, 3. Слышно его было даже в соседних домах. От громкого звука во всей округе сработали сигнализации припаркованных машин. Первая версия, возникшая у горожан, еще помнящих трагедию 31 декабря 2018 года – взрыв газа. Но в этот раз не было ни пожара, ни повреждений подъезда, только выбитое стекло на пятом этаже.

Выбежавшие на улицу жители дома №3 стали свидетелями скоро приезда скорой, пожарных, полиции, газовой службы. Только одни говорят, что в воздухе чувствовался сильный запах газа, а другие это отрицают и говорят, что пахло как обычно.

– Сказали, что взорвался телефон. Смешно. Мы живем в соседнем подъезде, нас так тряхануло, мама не горюй. В квартире у одного оторвало кисти, проникающие грудной клетки и живота, у второго рваные раны кистей, – рассказала очевидица Надежда.

В версию про взорвавшийся телефон, озвученную правоохранителями для успокоения толпы, из жителей дома поверил мало кто. Начали даже шептаться, вспомнилось страшное слово – теракт. Но, как рассказал КП-Челябинск источник, ничего подобного не было. А произошедшее – дело рук троих мужичков, которые выпивали в дружеской обстановке и попытались разобрать старую светошумовую гранату. Откуда они ее взяли – предстоит выяснить полиции. Сейчас двое пострадавших госпитализированы.

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