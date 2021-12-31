Вспоминаем магнитогорскую трагедию: что известно о причинах взрыва в жилом доме и как живет чудом выживший мальчик спустя три года

31 декабря 2018 года стал самым трагическим днем для магнитогорцев. Фото: Евгений ЧУФАРОВ

Три года исполнилось 31 декабря с того дня, как в канун Нового года в Магнитогорске обрушился многоэтажный жилой дом. Новость в 6 утра потрясла всю Челябинскую область. До сих пор этот день для региона не только предпраздничный, но и трагический.

В Магнитогорском Кафедральном соборе утром 31 декабря после Божественной литургии проходит панихида по жертвам обрушения дома. В 2020 году на территории храма поставили поклонный крест.

— Мы всегда будем помнить о тех страшных событиях и о тех, кого забрала эта трагедия, — отметил сегодня губернатор Алексей Текслер.

Крест в память о погибших в Магнитогорске. Фото: mgn-eparhia.ru

Названа ли причина взрыва

За три года так и не были озвучены результаты расследования. Единственное заявление Следственный комитет сделал практически сразу после трагедии.

— С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. Приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено, — говорилось в сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко.

После взрыва дом на Карла-Маркса 164 был разделен на два.

Позже, в 2020 году расследование прокомментировал глава Магнитогорска Сергей Бердников. Он заявил, что другой версии, кроме взрыва газа, нет.

— В первые часы я общался с органами, были взяты все пробы, соскобы — там очень много тонкостей... взрывчатые вещества определяются сразу. Тут скрывать нечего. Но как глава города вам говорю, следов взрывчатых веществ не обнаружено, — заявил Сергей Бердников.

«Новогоднее чудо»: как живет Ваня Фокин сегодня

Это было настоящей сенсацией! 11-месячного ребенка нашли при разборе завалов — после обрушения дома в Магнитогорске — спустя более суток, при 25 градусном морозе.

Через три года после тех событий, накануне новогодних праздников, Ване Фокину и его родным приготовили сюрприз — знакомство с подразделениями этого чрезвычайно министерства.

На трогательной встрече было много слез.

Это была эмоциональная встреча Вани со своим спасителем — Петром Гриценко, заместителем директора департамента спасательных формирований МЧС. Встреча прошла в пожарной части № 60 города Истры.

— Каждая спасенная жизнь, а тем более жизнь ребенка — это настоящее чудо! — сказал Петр Гриценко.

Для Вани провели экскурсию и подготовили театрализованное представление по мотивам русской народной сказки «Летучий корабль». Роли исполняли дети сотрудников Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Читайте репортаж о Ване Фокине и его спасителе.

Воспоминания пострадавших, очевидцев и тех, кто участвовал в спасении, — в нашем материале.

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