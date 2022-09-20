Зимой он презентовал фильм в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Знаменитый актер и режиссер Сергей Пускепалис скончался на 57-м году жизни. Он попал в ДТП в Ярославской области, на трассе М-8. Машина, в которой ехал артист, столкнулась с фурой.

С Челябинской областью Сергея Пускепалиса связывает в первую очередь творчество. Здесь с 2002 по 2007 год он служил главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина. В Магнитогорске он также вел курс на театральном факультете Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Стал лауреатом премии «Светлое прошлое». В городе у него много друзей и знакомых.

— У меня действительно светлое прошлое связано с Челябинской областью, — говорил Сергей Пускепалис.

Сергей Пускепалис и Николай Табашников были гостями радио «Комсомольская правда» - Челябинск. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Позднее он снялся в фильме «Аркаим. Колесница времени». Вместе с командой ученых он принял участие в реконструкции знаменитой повозки.

— Аркаим наполнен больше не визуальными красотами, а историческим прошлым. Таких степей много, но эта уникальна своей историей. Знаете, когда впервые запрягли эту колесницу и она тронулась, я испытал трепет. Ведь на моих глаза повернулось колесо истории, которой больше 4 тысяч лет. И такие чувства возникают не по каждому поводу, – вспоминал съемки в фильме актер.

Артист на презентации фильма «Аркаим. Колесница времени». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На премьерном показе фильма рядом с Сергей Пускепалис сидел рядом с губернатором Алексеем Текслером. И трепет при просмотре картины у них, по словам актера, совпадал.

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