«Будут дожди»: Наталья Котова поручила очистить челябинские ливневки до начала осени

В Челябинске ускорят чистку ливневой канализации Фото: Иван МАКЕЕВ

Ливневую канализацию на проблемных участках в Челябинске должны будут очистить до конца лета. Сделать это поручила глава города Наталья Котова. На совещании в мэрии она рассказала, что после дождей жители продолжают жаловаться на подтопления. Лужи стоят на проспекте Победы, улице Каслинской, Комсомольском проспекте и в районе «Дома обуви» на улице Гагарина.

— Впереди осень, будут дожди, и наша с вами задача в августе это все закончить, — обратилась Наталья Котова к своему заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову, комментируя ситуацию с очисткой ливневок.

Напомним, ранее Наталья Котова заявила, что в городе действуют «диверсанты», которые блокируют люки ливневой канализации мусором.

Этим летом в Челябинске удалось справиться с подтоплениями на 12 участках из 23 самых проблемных.

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