Бизнесмену Виталию Рыльских и пластическому хирургу Александру Пухову присвоили звания почетных граждан Челябинска

Решение было принято большинством голосов. Фото: Валерий Звонарев, администрация Челябинска

Два жителя Челябинска получили звание почетных граждан города. Депутаты Челябинской городской Думы проголосовали за кандидатуры бизнесмена Виталия Рыльских и пластического хирурга Александра Пухова.

— Решение было принято большинством голосов, однако не единогласно. Несогласие выразили представители партии «Справедливая Россия», — прокомментировали КП-Челябинск в Гордуме.

Вопрос о присвоении звания Почетного гражданина Челябинска должны были решить на заседании 30 августа, перед Днем города. Но тогда вопрос был снят с повестки «по техническим причинам».

Александр Пухов работает в Челябинской областной клинической больнице, заведует там отделением реконструктивной и пластической хирургии. У него также есть своя клиника, где делают различные виды пластических операций, вплоть до смены пола. Среди его заслуг — патент на изобретения в сфере медицины, обучение новых поколений врачей и создание новых методик пластической хирургии.

Виталий Рыльских — гендиректор компании ВИПР и один из самых богатых депутатов челябинской городской думы, где заседает уже более 15 лет. По итогам прошлого года его доходы оказались вторыми по величине среди всех членов челябинского парламента. За год Виталий Рыльский получил чуть менее 210 млн рублей. Депутат владеет несколькими участками земли, ездит на Rolls-Royce Phantom представительского класса и внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Одни обсуждают Виталия Рыльских за судимость в молодости и методы ведения бизнеса, другие благодарят за многочисленную помощь и меценатство — от благоустройства до строительства храмов. Что говорит об этом сам депутат? Читайте в большом интервью КП-Челябинск.

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