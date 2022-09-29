Уговаривала полтора года: жительница Челябинска пожертвовала свою почку дочери, чтобы та могла вырастить внука

У дочери с мамой очень хорошие отношения. Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинка Юлия Сагитова 20 лет борется с наследственным заболеванием, полтора года ходит на диализ и растит сынишку. Недавно мама пожертвовала ей свою почку, чтобы дочь могла сама воспитать своего ребенка и наконец-то взять его на руки.

ГОВОРИЛИ, РОЖАТЬ НЕЛЬЗЯ

После окончания школы у Юлии Сагитовой начались проблемы со здоровьем – давление было очень высоким. На одном из обследований в 2002 году оказалось, что у девушки передающееся по наследству заболевание почек.

— Тогда анализы были все в порядке. Только поднималось высокое давление. Мне назначили препараты от давления, и я продолжала жить как все нормальные люди, — рассказывает Юлия.

Серьезные проблемы начались после гинекологической операции. Из-за наркоза креатинин стал подниматься. После второй подобной операции он перешел отметку в 200 при нормальном показателе 50−98.

Юля с мужем мечтали о ребенке. Но врачи сказали, с такими показателями ни беременеть, ни рожать нельзя. Детей очень хотели, но пришлось смириться. А потом оказалось, что Юлия беременна. Врачи рекомендовали сделать аборт.

— Мне было очень страшно. На консилиуме рассказывали о плачевных возможных последствиях. Но мама меня настраивала, говорила, что все будет хорошо, — отмечает женщина. — Мне казалось, если я прерву, тогда попаду на диализ сразу же. Это будет как наказание свыше. Я, конечно, попала на диализ, но только через полтора года после родов.

Юлия мечтает снова жить самостоятельно. Фото: Егор ИВЛЕВ

Беременность была тяжелой. Юля похудела на 10 кг, неделю перед родами не могла ничего есть. Да и самочувствие было тяжелое.

— После родов ребенок был месяц на реабилитации. Потом мы с ним в горбольнице лежали в детском отделении. Родились 19 июня 2019 года, а выписались только 2 августа, — рассказывает молодая мама.

О физической нагрузке речи не шло уже тогда. Но стало еще хуже. В конце 2020 Юля заболела коронавирусом. Креатинин превысил 1 000 — почки отказали. В январе 2021 попала на диализ.

— Это такое угнетенное состояние. Там люди, которые давно на диализе уже. Тяжело им было. Туда приходишь и это не весело. Морально было очень тяжело. А семья меня всегда поддерживала, дома не чувствовала никакой ущемленности, — улыбается Юля.

Три дня в неделю по четыре часа: понедельник, среду и пятницу Юля ходила на диализ. Это был единственный способ вывести из организма лишнюю воду и токсины.

— В воскресенье было очень тяжело. В понедельник очень ждала диализ, потому что было плохо уже физически.

Опасения были, признается Юлия. Фото: Егор ИВЛЕВ

МАМА ХОТЕЛА ОТДАТЬ СВОЮ ПОЧКУ

Во время болезни Юля с мужем и сыном Айдаром переехали к родителям. Нужна была помощь с малышом. Родители 39-летней женщине необходимы. Но все-таки надеется съехать и обустраивать быт самой, когда станет получше.

— Ходила на диализ, а мама меня все время уговаривала сделать пересадку почки, она хотела отдать мне свою. Я не соглашалась, потому что у нас ребенок. Его надо кому-то точно вырастить, а вдвоем мы точно не можем выйти из строя. Но все-таки она меня уговорила. Мы это сделали.

Гульзияр признается, уговаривала дочь полтора года. Сомнений никаких не было — хотела второй раз подарить жизнь своему ребенку.

С ребенком во время лечения общались только по телефону. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Ей пришлось удалить обе почки. Больше двух месяцев жила без почек, на диализе только. Поэтому у меня сомнений никогда не было. Лишь бы подошло. Подгоняла ее, у меня же возраст идет, меня могли не взять, — рассказывает мама Юлии.

Гульзияр 62 года, она сама работает медсестрой, правда в доме престарелых. Поэтому никаких ложных опасений не было. 24 августа на операцию отправилась спокойно, еще и дочку поддерживала.

— После операции встретились в реанимации. Меня первую привезли, потом ее. Дочь спала, смотрела на нее. Первое, что увидела: переливали мочу. Она до этого же вообще не ходила в туалет по-маленькому. А тут у нее выливают и выливают. Уже было страшно. Потом она открыла глаза, поздоровались, и она спросила, как я, — растроганно вспоминает Гульзияр. — Сейчас больше дома приколов. Если она много воды пьет, говорю: осторожнее с моей почкой.

Мама была уверена, что все будет в порядке. Фото: Егор ИВЛЕВ

МЕЧТАЮ ЖИТЬ, КАК НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Недавно Юлю выписали из больницы. Сейчас ей подбирают таблетки, которые придется принимать очень долго. Сейчас Юля проводит время с семьей и радует сына. Она с любовью показывает нам фотографии Айдара:

— Сын давно просил на поезде покататься. Ходили с ним в парк Гагарина.

С мамой Юля стала еще ближе, хотя Гульзияр смеется: куда уж ближе.

— Мечтаю жить отдельно от родителей, самой вести хозяйство, растить ребенка. Жить, как нормальный человек. Скоро смогу поднимать ребенка. Пока он в ванну и машину сам карабкается. Знает, что у него мама не может его поднимать. Уже больше трех лет не езжу к бабушке в деревню, чтобы физически помочь. Я выпала из этой среды. Меня, конечно, все берегут.

Самое радостное для малыша: теперь забирать его из садика будет мама.

Сейчас они здоровы. Фото: Егор ИВЛЕВ

НА ОДНОМ СТОЛЕ − ИЗЪЯТИЕ ОРГАНА, НА ДРУГОМ –ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Операция была уникальной для челябинской областной клинической больницы. В первый раз у донора изъяли орган малоинвазивно – без большого разреза.

— Операция делается из нескольких проколов. Человек на следующий день уже активно двигается. Все разрезы косметические, никаких уродующих шрамов не остается, — рассказывает руководитель областного центра трансплантации Александр Полторак.

Это была первая подобная операция в области. Поэтому на помощь поспешили специалисты из московского института трансплантации имени Шумакова. Несколько хирургов и заместитель директора помогли челябинским коллегам.

Руководитель областного центра трансплантации Александр Полторак. Фото: Егор ИВЛЕВ

— Операции шли параллельно. На одном столе происходило изъятие органа, на другом — непосредственно трансплантация, — добавляет Александр Полторак.

Врач отмечает, что у родственной трансплантации есть много плюсов. Орган почти сразу включается в кровоток. Да и риск отторжения минимальный.

На операции было много человек. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

На протяжении 20 лет Юлю наблюдала врач нефролог, заведующая нефрологическим отделением ЧОКБ Людмила Журавлева. Вместе они пережили диагноз, беременность, диализ и подготовку к операции:

— У Юли есть наследственное заболевание — поликистоз печени и почек. Это когда образовываются множественные кисты. Мы достаточно длительно смогли с неврологической службой затормозить развитие хронической почечной недостаточности. К сожалению, она пришла, но достаточно через большой промежуток времени. Особенность работы с ней — она выносила ребенка уже на фоне хронической почечной недостаточности. Вели мы ее тогда с ведущими акушерами и гинекологами нашими и консультировались с Москвой. Трансплантацию планировали сделать додиализную, с помощью искусственной почки. Но это не удалось у нас по ряду причин. Поэтому пришлось подождать, чтобы провести родственную трансплантацию.

Заведующая нефрологическим отделением ЧОКБ Людмила Журавлева. Фото: Егор ИВЛЕВ

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