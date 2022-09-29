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ЗДОРОВЬЕ29 сентября 2022 9:18

Уговаривала полтора года: жительница Челябинска пожертвовала свою почку дочери, чтобы та могла вырастить внука

В Челябинске женщине пересадили почку родной матери
Дарья МАРКОВА
У дочери с мамой очень хорошие отношения.

У дочери с мамой очень хорошие отношения.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинка Юлия Сагитова 20 лет борется с наследственным заболеванием, полтора года ходит на диализ и растит сынишку. Недавно мама пожертвовала ей свою почку, чтобы дочь могла сама воспитать своего ребенка и наконец-то взять его на руки.

ГОВОРИЛИ, РОЖАТЬ НЕЛЬЗЯ

После окончания школы у Юлии Сагитовой начались проблемы со здоровьем – давление было очень высоким. На одном из обследований в 2002 году оказалось, что у девушки передающееся по наследству заболевание почек.

— Тогда анализы были все в порядке. Только поднималось высокое давление. Мне назначили препараты от давления, и я продолжала жить как все нормальные люди, — рассказывает Юлия.

Серьезные проблемы начались после гинекологической операции. Из-за наркоза креатинин стал подниматься. После второй подобной операции он перешел отметку в 200 при нормальном показателе 50−98.

Юля с мужем мечтали о ребенке. Но врачи сказали, с такими показателями ни беременеть, ни рожать нельзя. Детей очень хотели, но пришлось смириться. А потом оказалось, что Юлия беременна. Врачи рекомендовали сделать аборт.

— Мне было очень страшно. На консилиуме рассказывали о плачевных возможных последствиях. Но мама меня настраивала, говорила, что все будет хорошо, — отмечает женщина. — Мне казалось, если я прерву, тогда попаду на диализ сразу же. Это будет как наказание свыше. Я, конечно, попала на диализ, но только через полтора года после родов.

Юлия мечтает снова жить самостоятельно.

Юлия мечтает снова жить самостоятельно.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Беременность была тяжелой. Юля похудела на 10 кг, неделю перед родами не могла ничего есть. Да и самочувствие было тяжелое.

— После родов ребенок был месяц на реабилитации. Потом мы с ним в горбольнице лежали в детском отделении. Родились 19 июня 2019 года, а выписались только 2 августа, — рассказывает молодая мама.

О физической нагрузке речи не шло уже тогда. Но стало еще хуже. В конце 2020 Юля заболела коронавирусом. Креатинин превысил 1 000 — почки отказали. В январе 2021 попала на диализ.

— Это такое угнетенное состояние. Там люди, которые давно на диализе уже. Тяжело им было. Туда приходишь и это не весело. Морально было очень тяжело. А семья меня всегда поддерживала, дома не чувствовала никакой ущемленности, — улыбается Юля.

Три дня в неделю по четыре часа: понедельник, среду и пятницу Юля ходила на диализ. Это был единственный способ вывести из организма лишнюю воду и токсины.

— В воскресенье было очень тяжело. В понедельник очень ждала диализ, потому что было плохо уже физически.

Опасения были, признается Юлия.

Опасения были, признается Юлия.

Фото: Егор ИВЛЕВ

МАМА ХОТЕЛА ОТДАТЬ СВОЮ ПОЧКУ

Во время болезни Юля с мужем и сыном Айдаром переехали к родителям. Нужна была помощь с малышом. Родители 39-летней женщине необходимы. Но все-таки надеется съехать и обустраивать быт самой, когда станет получше.

— Ходила на диализ, а мама меня все время уговаривала сделать пересадку почки, она хотела отдать мне свою. Я не соглашалась, потому что у нас ребенок. Его надо кому-то точно вырастить, а вдвоем мы точно не можем выйти из строя. Но все-таки она меня уговорила. Мы это сделали.

Гульзияр признается, уговаривала дочь полтора года. Сомнений никаких не было — хотела второй раз подарить жизнь своему ребенку.

С ребенком во время лечения общались только по телефону.

С ребенком во время лечения общались только по телефону.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Ей пришлось удалить обе почки. Больше двух месяцев жила без почек, на диализе только. Поэтому у меня сомнений никогда не было. Лишь бы подошло. Подгоняла ее, у меня же возраст идет, меня могли не взять, — рассказывает мама Юлии.

Гульзияр 62 года, она сама работает медсестрой, правда в доме престарелых. Поэтому никаких ложных опасений не было. 24 августа на операцию отправилась спокойно, еще и дочку поддерживала.

— После операции встретились в реанимации. Меня первую привезли, потом ее. Дочь спала, смотрела на нее. Первое, что увидела: переливали мочу. Она до этого же вообще не ходила в туалет по-маленькому. А тут у нее выливают и выливают. Уже было страшно. Потом она открыла глаза, поздоровались, и она спросила, как я, — растроганно вспоминает Гульзияр. — Сейчас больше дома приколов. Если она много воды пьет, говорю: осторожнее с моей почкой.

Мама была уверена, что все будет в порядке.

Мама была уверена, что все будет в порядке.

Фото: Егор ИВЛЕВ

МЕЧТАЮ ЖИТЬ, КАК НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Недавно Юлю выписали из больницы. Сейчас ей подбирают таблетки, которые придется принимать очень долго. Сейчас Юля проводит время с семьей и радует сына. Она с любовью показывает нам фотографии Айдара:

— Сын давно просил на поезде покататься. Ходили с ним в парк Гагарина.

С мамой Юля стала еще ближе, хотя Гульзияр смеется: куда уж ближе.

— Мечтаю жить отдельно от родителей, самой вести хозяйство, растить ребенка. Жить, как нормальный человек. Скоро смогу поднимать ребенка. Пока он в ванну и машину сам карабкается. Знает, что у него мама не может его поднимать. Уже больше трех лет не езжу к бабушке в деревню, чтобы физически помочь. Я выпала из этой среды. Меня, конечно, все берегут.

Самое радостное для малыша: теперь забирать его из садика будет мама.

Сейчас они здоровы.

Сейчас они здоровы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

НА ОДНОМ СТОЛЕ − ИЗЪЯТИЕ ОРГАНА, НА ДРУГОМ –ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Операция была уникальной для челябинской областной клинической больницы. В первый раз у донора изъяли орган малоинвазивно – без большого разреза.

— Операция делается из нескольких проколов. Человек на следующий день уже активно двигается. Все разрезы косметические, никаких уродующих шрамов не остается, — рассказывает руководитель областного центра трансплантации Александр Полторак.

Это была первая подобная операция в области. Поэтому на помощь поспешили специалисты из московского института трансплантации имени Шумакова. Несколько хирургов и заместитель директора помогли челябинским коллегам.

Руководитель областного центра трансплантации Александр Полторак.

Руководитель областного центра трансплантации Александр Полторак.

Фото: Егор ИВЛЕВ

— Операции шли параллельно. На одном столе происходило изъятие органа, на другом — непосредственно трансплантация, — добавляет Александр Полторак.

Врач отмечает, что у родственной трансплантации есть много плюсов. Орган почти сразу включается в кровоток. Да и риск отторжения минимальный.

На операции было много человек. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

На операции было много человек. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

На протяжении 20 лет Юлю наблюдала врач нефролог, заведующая нефрологическим отделением ЧОКБ Людмила Журавлева. Вместе они пережили диагноз, беременность, диализ и подготовку к операции:

— У Юли есть наследственное заболевание — поликистоз печени и почек. Это когда образовываются множественные кисты. Мы достаточно длительно смогли с неврологической службой затормозить развитие хронической почечной недостаточности. К сожалению, она пришла, но достаточно через большой промежуток времени. Особенность работы с ней — она выносила ребенка уже на фоне хронической почечной недостаточности. Вели мы ее тогда с ведущими акушерами и гинекологами нашими и консультировались с Москвой. Трансплантацию планировали сделать додиализную, с помощью искусственной почки. Но это не удалось у нас по ряду причин. Поэтому пришлось подождать, чтобы провести родственную трансплантацию.

Заведующая нефрологическим отделением ЧОКБ Людмила Журавлева.

Заведующая нефрологическим отделением ЧОКБ Людмила Журавлева.

Фото: Егор ИВЛЕВ

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