Хирург все сделал правильно: медцентр опроверг обвинения челябинки в неудачной пластике груди

Имплант в левой груди не зафиксирован и постоянно болтается, заверяет женщина. Фото: Олег Золото, Лидия Бикмухаметова

Челябинка, которая отдала 330 тысяч рублей за пластику груди и потом больше года мучалась от болей, неправильно прошла реабилитацию. Ошибки в действиях хирурга не было. Таковы результаты независимой экспертизы. Это сообщил в ответ на запрос КП-Челябинск медицинский центр, где женщина оперировалась.

– Независимая экспертиза (привлеченная по ходатайству самой пациентки) подтвердила позицию Медицинского центра – отсутствие признаков медицинской ошибки в ходе проведения операции. Вместе с тем подтверждены случаи грубого нарушения процесса реабилитации со стороны пациентки, – прокомментировали инцидент в медцентре.

Компания уже судится с Лидией Бикмухаметовой. И намерена защищать деловую репутацию. Готовится подать иск по факту размещенных женщиной материалов.

В прошлом году в Челябинске произошел необычный судебный процесс по разделу имущества и совместных долгов бывших супругов. Мужчина требовал от своей экс-жены частично возместить сумму кредита, который он взял на увеличение ее груди. Однако сама дама, которая, к слову, все-таки легла под хирургический нож, заявляет, что не имеет никакого отношения к этому долгу и даже не одобряла его.

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