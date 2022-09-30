«Скромнее нужно быть»: челябинцы в шоке от затрат на новогоднюю иллюминацию и предлагают направить деньги мобилизованным

Последние несколько лет Кировку украшают огромными светящимися конструкциями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителей Челябинска возмутили огромные траты на новогоднюю иллюминацию. Только на украшение Кировки потратят около 200 млн рублей. Из них — 124 млн рублей на называемый «Световой потолок» и еще 69,7 млн рублей на подсветку уже существующих объектов на Кировке.

Жители Танкограда готовы сплотиться и отказаться от праздников в пользу мобилизованных и для приближения мира. Читатели КП-Челябинск оставили десятки возмущенных комментариев под постом о закупках на иллюминацию.

— В других городах России отказались от салютов на День города и эти запланированные суммы пошли на обеспечение ребят в СВО. Иначе получается пир во время чумы! Предложение — направить деньги туда, где они нужнее — на обеспечение военной поддержки наших воинов, — написала Вера Проскурякова.

— Им деньги некуда девать. Надо же народ повеселить этими огоньками, — пишет пользователь под ником Всеобъемлющее Умиротворение. — Потратьте лучше на помощь бедным и больным.

— Тратить 200 млн рублей на украшение улицы к Новому году! Скромнее нужно быть! Скромнее! Лучше эти деньги потратить на покупку обмундирования для наших солдат, на медикаменты! — считает Александр Уфимцев.

— Почему мужики должны тратить на обмундирование личные деньги, а мэрия тратит на фонарики? — возмущается Ольга Лифанова.

— У меня просто слов нет. У нас здесь создаются группы, в которых собирают деньги на ткани, чтоб шить одежду для наших защитников. А тут 200 млн в никуда, — считает Элла Бова.

— Вот кому это надо скажите, ваши украшения, в такое время, когда по улице идешь и все женщины, девушки с опухшими от слез глазами. Вы лучше на медикаменты, для мобилизованных потратьте! — пишет Анна Юрикова.

— Пир во время чумы. Как же мы живем в деревне, ни одного фонаря по улице. А денег нет, власти объясняют. А Челябинск раскрасят, каждый дом как елка новогодняя. А в селе-то хоть один фонарь на улице поставьте, — возмущается Татьяна Сергеева.

Конечно, были и комментарии тех, кто считает, что настроение необходимо поднимать, особенно в нынешних условиях.

— На экипировку бойцам должен выделять федеральный бюджет, а это бюджет города, в полномочия которого вообще не входит армия. Могли бы, конечно, потратить на городскую среду, тротуары, велодорожки, транспортную инфраструктуру (остановки нормальные, например), — высказался Александр Агарков.

— Ну классно же! Красивый Челябинск - это круто. И при чем тут ваша форма и комплекты? Сами покупайте,а мне нужна иллюминация! — отвечает Сергей.

В администрации города пообещали КП-Челябинск объяснить, почему была заложена такая сумма и можно ли сейчас распределить эти средства. Ответ будет предоставлен позднее.

А вот результаты опроса в нашей группе. Скрин: Комсомольская правда - Челябинск - KP.RU/vk.com

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Жители Южного Урала могут обратиться по вопросами о частичной мобилизации по номеру 112. На днях мы побывали в контакт-центре единого номера в Челябинске. Также есть горячая линия уполномоченного по правам Человека: 8(351)737-15-41 (работает с 8:30 до 17:30), также можно написать сообщение на электронную почту: ombudsman74@mail.ru. С какими вопросами обращаются к омбудсмену, — в нашем материале.

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