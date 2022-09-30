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Общество30 сентября 2022 5:52

«Скромнее нужно быть»: челябинцы в шоке от затрат на новогоднюю иллюминацию и предлагают направить деньги мобилизованным

Жители Челябинска предлагают вместо новогодней иллюминации направить деньги на поддержку мобилизованных
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Последние несколько лет Кировку украшают огромными светящимися конструкциями

Последние несколько лет Кировку украшают огромными светящимися конструкциями

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителей Челябинска возмутили огромные траты на новогоднюю иллюминацию. Только на украшение Кировки потратят около 200 млн рублей. Из них — 124 млн рублей на называемый «Световой потолок» и еще 69,7 млн рублей на подсветку уже существующих объектов на Кировке.

Жители Танкограда готовы сплотиться и отказаться от праздников в пользу мобилизованных и для приближения мира. Читатели КП-Челябинск оставили десятки возмущенных комментариев под постом о закупках на иллюминацию.

— В других городах России отказались от салютов на День города и эти запланированные суммы пошли на обеспечение ребят в СВО. Иначе получается пир во время чумы! Предложение — направить деньги туда, где они нужнее — на обеспечение военной поддержки наших воинов, — написала Вера Проскурякова.

— Им деньги некуда девать. Надо же народ повеселить этими огоньками, — пишет пользователь под ником Всеобъемлющее Умиротворение. — Потратьте лучше на помощь бедным и больным.

— Тратить 200 млн рублей на украшение улицы к Новому году! Скромнее нужно быть! Скромнее! Лучше эти деньги потратить на покупку обмундирования для наших солдат, на медикаменты! — считает Александр Уфимцев.

— Почему мужики должны тратить на обмундирование личные деньги, а мэрия тратит на фонарики? — возмущается Ольга Лифанова.

— У меня просто слов нет. У нас здесь создаются группы, в которых собирают деньги на ткани, чтоб шить одежду для наших защитников. А тут 200 млн в никуда, — считает Элла Бова.

— Вот кому это надо скажите, ваши украшения, в такое время, когда по улице идешь и все женщины, девушки с опухшими от слез глазами. Вы лучше на медикаменты, для мобилизованных потратьте! — пишет Анна Юрикова.

— Пир во время чумы. Как же мы живем в деревне, ни одного фонаря по улице. А денег нет, власти объясняют. А Челябинск раскрасят, каждый дом как елка новогодняя. А в селе-то хоть один фонарь на улице поставьте, — возмущается Татьяна Сергеева.

Конечно, были и комментарии тех, кто считает, что настроение необходимо поднимать, особенно в нынешних условиях.

— На экипировку бойцам должен выделять федеральный бюджет, а это бюджет города, в полномочия которого вообще не входит армия. Могли бы, конечно, потратить на городскую среду, тротуары, велодорожки, транспортную инфраструктуру (остановки нормальные, например), — высказался Александр Агарков.

— Ну классно же! Красивый Челябинск - это круто. И при чем тут ваша форма и комплекты? Сами покупайте,а мне нужна иллюминация! — отвечает Сергей.

В администрации города пообещали КП-Челябинск объяснить, почему была заложена такая сумма и можно ли сейчас распределить эти средства. Ответ будет предоставлен позднее.

А вот результаты опроса в нашей группе. Скрин: Комсомольская правда - Челябинск - KP.RU/vk.com

А вот результаты опроса в нашей группе. Скрин: Комсомольская правда - Челябинск - KP.RU/vk.com

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Жители Южного Урала могут обратиться по вопросами о частичной мобилизации по номеру 112. На днях мы побывали в контакт-центре единого номера в Челябинске. Также есть горячая линия уполномоченного по правам Человека: 8(351)737-15-41 (работает с 8:30 до 17:30), также можно написать сообщение на электронную почту: ombudsman74@mail.ru. С какими вопросами обращаются к омбудсмену, — в нашем материале.

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