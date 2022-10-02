Новая дорога до школы «Академа» в Челябинске завела в тупик

Жителям непонятна логика, по которой спроектировали тротуары. Фото: Ольга ЩАПИНА

Для детей и родителей микрорайона Академ в Челябинске тротуар до школы стал настоящим подарком. После открытия учебного заведения в феврале 2022 года школьники шли либо по грязи вдоль строительного забора, либо по обочине.

Тогда на запрос «Комсомольской правды» в администрации ответили, что благоустройство будет проводиться только после полного завершения строительства жилых домов на этой территории. Однако позже глава Челябинска Наталья Котова поручила сделать безопасный тротуар до школы к 1 сентября.

В срок дорожники выполнить работу не успели. Родители делятся, что с началом учебного года рабочие ускорились.

Эта тропинку можно обойти по тротуару, но все ходят по газону, потому что так ближе. Фото: Ольга ЩАПИНА

— Поздно вечером приехала газель и трактор, быстро разровняли землю на обочине, погрузили мусор и уехали, дав понять, что больше не вернутся.

Позже выяснилось, что визит на строящийся сквер по улице 40 лет Победы на следующий день запланировал губернатор Алексей Текслер. Объект как раз прилегает к тротуару по Университетской набережной.

Интересно, кому строители оставили 10 см этого тротуара? Фото: Ольга ЩАПИНА

Родители благодарны, что теперь не преодолевают километровый путь до школы по грязи, однако недовольны, что дорожники оставили недоделки.

Один из родителей в августе 2022 года написал жалобу в комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. Спустя почти месяц ему ответили, что подрядной организацией ИП Бадалян все работы выполнены. На запрос журналиста «КП Челябинск» ответ пришел более развернутый.

Родителям отвечают, что все сделано. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

— При обустройстве тротуаров на данных объектах подрядчиком выполнено понижение бортовых камней для обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов, в том числе маломобильных групп населения, — говорится в ответе от заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, — В рамках вышеуказанного контракта до конца текущего сезона планируется обустроить пандус на пересечении улиц 40-летия Победы и Университетской набережной.

Однако на фото, которые отправили читатели, видно, что бордюр на тротуаре даже не планировали занижать, и проехать на велосипеде, а таем более на инвалидной коляске здесь невозможно.

В администрации утверждают, что все бордюры занижены, но это не так. Фото: Ольга ЩАПИНА

С осени 2021 года жители пытаются устранить недоделки на улице Наркома Малышева. Здесь подрядчики сдали дорогу, но совершенного забыли про тротуары к домам. В результате, чтобы добраться до подъезда и не делать солидный крюк, люди также вынуждены идти по грязи и газонам. В проекте дорожки не предусмотрели. Правда, один тротуар уже сделали. Тропинку проложили в сторону Челябинского госуниверситета.

На Наркома Малышева в проекте не предусмотрели дорожки к домам. Фото: Ольга ЩАПИНА

— Работы по обустройству пешеходной дорожки от улица Наркома Малышева в сторону дома №119 по улице Братьев Кашириных планируется выполнить в 2023 году, — прокомментировал вице-мэр Андрей Ксензов.

Однако по поводу тротуаров со стороны Университетской набережной, которых также нет, нам ничего не ответили.

Проблему вот уже год пытается решить депутат Калининского райсовета Дмитрий Бельский. Нам он предоставил целый пакет переписок с администраций. Ему также отвечали, что работы выполнены в полном объеме, а проложить дорожки к домам планируется до конца дорожного сезона. Однако «КП-Челябинск» уже ответили, что работы запланированы на 2023 год.

Одну дорожку все-таки сделали, много лет здесь была народная тропа. Фото: Ольга ЩАПИНА

По итогу тротуары жителям «Академа», построенному 10 лет назад, все же сделали, но ходить по ним по-прежнему неудобно. А при проектировании ни один подрядчик не предусмотрел дорожки там, где постоянно ходят люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru