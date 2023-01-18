После разговоров о важном: что изменилось на скандальной стройке школы, о которой на прямой линии дважды говорил губернатор Челябинской области

Окопы перед крыльцом школы и коридор из фильма ужасов. Фото: Соцсети

Школа в селе Айлино — один из скандальных объектов Челябинской области. Ее закрыли на реконструкцию в 2021 году и планировали вновь запустить в 2022. Этого не произошло. О стройке на своих прямых линиях дважды говорил губернатор Алексей Текслер. На последней из них глава Саткинского района Александр Глазков пообещал, что работы будут завершены к июлю, а дети уже в сентябре сядут за парты в родном селе. Спустя месяц после конференции КП-Челябинск узнали, на каком этапе находится проблемная реконструкция.

Фото сделаны в середине декабря. Фото: Соцсети

Пишите – «Переносится». История ремонта

Ремонта школы и размещения в ее здания еще и детского сада жители Айлино ждали давно. Поэтому к закрытию на реконструкцию отнеслись с надеждой. Строители оперативно снесли крышу, убрали часть окон, оставили голые стены. После этого работы сильно замедлились, а потом и вовсе встали.

В начале 2022 года у масштабной стройки сменился подрядчик. С «Уралстройгрупп» договор был расторгнут, новый заключен с компанией «Стройком». После этого губернатор покачал головой и дал срок — чтобы дети пошли в школу с сентября.

— Вместе с главой района, с коллегами из минобра надо завершить новую контрактацию и взять на контроль. Я сроки переносить больше не буду по этому объекту. Коллеги, я уже вас предупреждал, предупреждаю еще раз, — пригрозил ответственным Алексей Текслер.

Фото: Соцсети

Новый подрядчик активно взялся за работу. На объекте появились люди и техника. Стройка оживилась. Появилась надежда, что наказ губернатора будет выполнен и с нового учебного года детей перестанут возить учиться в соседний поселок Межевой. Но 25 августа начальник управления образования Саткинского района Елена Баранова, которая в разговоре с КП-Челябинск обещала сделать все возможное, чтобы дети сели за парты 1 сентября, объявила неприятные для жителей Айлино новости.

— Сроки выполнения работ по реконструкции здания школы села. Айлино продлены до 1 декабря 2022 года по объективным причинам, — сообщила Елена Баранова.

Фото: Соцсети

«Подождем», — ответили жители села, ожидая очередного переноса сроков. И, к сожалению, оказались правы.

Помогли разговоры о важном?

В ноябре 2022 года в школе можно было снимать фильм ужасов. Голые мрачные стены, строительный мусор, перерытая территория. Похоже, за этим «кино» с интересом наблюдал и Алексей Текслер. В декабре, во время прямой линии, он вновь поднял тему айлинской школы в разговоре с Александром Глазковым, главой Саткинского района.

Фото: Соцсети

— Школа строится, как я докладывал, уже получается, общестроительные работы по школе мы сделали, она будет отремонтирована. И планируем до 20 марта, Алексей Леонидович, общестроительные работы по детскому садику. Единственное, что благоустройство у нас затягивается, сроки сдвигаются к 1 июля, — анонсировал Александр Глазков.

Выслушав чиновника, губернатор отметил, что обещание тот не сдержал, им нужно будет поговорить отдельно. С этого разговора прошел месяц. Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, в первом квартале 2023 года в здании действительно планируют завершить строительно-монтажные работы.

Фото: Соцсети

— В целях организации учебного процесса закуплена мебель, учебное оборудование. Отдельные виды работ, в том числе благоустройство территории будут выполнены при наступлении положительных температур, — сообщили в министерстве.

Жители Айлино к озвученным срокам продолжают относиться скептически — слишком много раз их переносили. Они каждый день наблюдают за процессом реконструкции школы. Общаются с сотрудниками администрации и отсылают запросы в ведомства для контроля стройки.

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