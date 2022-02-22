Алексей Текслер пообещал завершить ремонт школы в челябинском селе Айлино, которая стоит без крыши

Фото: читатель КП

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что проблемную школу в селе Айлино должны отремонтировать до осени 2022 года.

— Надо завершить новую контрактацию и взять на контроль. Я сроки переносить больше не буду по этому объекту. Коллеги, я всех уже вас предупреждал, предупреждаю еще раз, — обратился глава региона подчиненным.

Напомним, дети из Айлино вынуждены каждый день по горной дороге ездить на учебу в соседнее село. Школу рядом с их домами должны были отремонтировать еще летом 2021 года, но возникла заминка с поставкой стройматериалов. До сих пор здание стоит с разобранной крышей. Жители села боятся, что школа навсегда останется полуразрушенной. С не закончившей работу фирмой расторгли контракт месяц назад.

Для завершения ремонта сейчас пытаются найти нового подрядчика. За восстановление школьной крыши готовы заплатить 43,28 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru