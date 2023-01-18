Закалять или беречь: челябинские врачи рассказали, стоит ли окунать детей в прорубь на Крещение

Врачи советуют закаляться по утрам контрастным душем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске уже подготовили купели на Крещение. Каждый год родители приводят туда детей и даже приносят грудничков! Вот только такая традиция может быть очень опасна для малышей (и даже взрослых). Детские врачи рассказали, как подготовить ребенка к окунанию в прорубь и стоит ли это делать.

От бронхита до остановки сердца

Для малыша купание в проруби может обернуться в лучшем случае бронхитом, а может дойти до чего-то серьезного. Из-за плохо развитой терморегуляции и маленького веса он быстро может получить переохлаждение.

Из-за ледяной воды может резко участится дыхание, начинается гипервентиляция легких. В результате – недостаток углекислого газа в организме.

− Это опасно. Количество вдохов в первые 30 секунд может подскакивать до 60, вместо привычных 18 в покое, − отмечают врачи Челябинской областной детской клинической больницы.

Холодовой шок сильно бьет по сердечно-сосудистой системе. Из-за холода сужаются сосуды, сердцу сложнее перекачивать кровь. И потеря сознания в этом случае не самое страшное последствие. Может остановиться сердце.

К печальным последствиям может привести даже непроизвольный глубокий вдох из-за холодового шока. В легкие сразу попадает вода, а человек не может спастись из-за спазма сосудов и дрожания мышцы. Свою роль играет и паника.

Сильно ослабить детский иммунитет может и выброс в кровь большого количества антистрессовых гормонов. Причем в первые сутки все будет отлично, а потом симптомы накроют с головой.

Кого закалять, а кого вообще не окунать

Детей до года врачи категорически не советуют окунать в прорубь. От года до трех ребенка можно обтереть водой. Но в этот момент малыш должен быть абсолютно здоров и, желательно, закален контрастным душем.

− После трех лет закаленного ребенка, с полученного разрешения педиатра, можно на секунды окунуть в прорубь, − добавляют врачи. − Обратите внимание на выбор места для купания. Прорубь должна быть оборудована, а водоем чистым. Желательно, чтобы рядом были теплые помещения, дежурили медики и спасатели.

Ребенка после купания нужно растереть сухим полотенцем и быстро одеть в теплую одежду и обувь. Желательно напоить его теплым чаем и оставить ждать родителей в теплом помещении.

− Купание ребенка в состоянии безопасно выполнить не менее двух подготовленных взрослых. И помните, что для ребенка это должно быть добровольное мероприятие, а не «подстрекательство» от родителя.

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