Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске в декабре 2023: как будут выбирать спортсменов

В 2020-2021 году на чемпионат России по фигурному катанию в Челябинск приезжала Евгения Медведева. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В январе стало известно, что Челябинск вновь примет чемпионат России по фигурному катанию. Такие соревнования в столице Южного Урала проходят в третий раз за последние восемь лет. Где развернут основную программу турнира? Какие могут быть цены на билеты? И как будет формироваться состав спортсменов?

Фигуристов со всей страны в Челябинске принимали уже четыре раза: сначала в 1982 году — сразу после открытия дворца спорта «Юность». Тогда это был чемпионат СССР по фигурному катанию. Затем уже всероссийский турнир проводили в 1992, 2016 и 2020 годах. А в 2021 году на ледовой арене «Трактор» были контрольные прокаты сильнейших фигуристов страны. Они показали программы, с которыми поехали на Олимпийские игры в Пекин.

В последнее время из турнира делают настоящее шоу: во время открытия готовят представление, на которое зовут режиссеров, настраивают свет. Нужно соответствовать уровню соревнований, и судя по тому, что их снова хотят провести в Челябинске, столице Южного Урала это удается.

Дата и место проведения

Соревнования запланированы на 20-24 декабря 2023 года – об этом гендиректор федерации фигурного катания России Александр Коган сообщил ТАСС. Но даты пока предварительные: возможны изменения.

Министр спорта Челябинской области Александр Гриб уже подписал документ, что регион готов принять чемпионат России.

Но этого пока недостаточно для того, чтобы начать готовиться к соревнованиям, которые обычно проходят в ледовой арене «Трактор». Необходимо, чтобы исполком федерации фигурного катания России официально утвердил Челябинск как место проведения чемпионата. А это будет не раньше апреля.

Состав спортсменов

Как будет формироваться состав, так же обсудят в исполкоме федерации. Сейчас из-за международной ситуации система отбора меняется.

Например, раньше ориентировались на регламент этапов кубка России, а в 2022-м отборочные соревнования были по гран-при. Как будет в этом году, пока не ясно. Известно только то, что сам отборочный этап длится с сентября по декабрь.

Есть вероятность, что в Челябинск приедут чемпионы турнира, который в декабре 2022 года проводил Красноярск. Это Евгений Семененко и Софья Акатьева, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Программа

Расписания соревнований пока, конечно, нет. Но обычно в ней 7 программ:

1. Ритм танец на льду.

2. Произвольный танец на льду.

3. Короткая программа у мужчин и женщин отдельно.

4. Произвольная программа у мужчин и женщин.

5. Короткая программа у пар.

6. Произвольная программа у пар.

7. Показательные выступления.

Не важно, в будни проводят соревнования или в выходные, начало выступлений – после обеда. И заканчиваются они около 22 часов.

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