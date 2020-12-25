Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске преодолел экватор. Завершились программы у мужчин и в танцах на льду. Уже есть первые чемпионы — Михаил Коляда, в третий раз завоевавший титул чемпиона, и пара — Александра Степанова и Иван Букин.ДЕВУШКИ НА ЛЬДУА сегодня, 25 декабря, в битву за драгоценный металл вступили женщины. Можно сказать, девушки. Возраст большинства участниц не старше 18-19 лет, а самым юным — москвичкам Майе Хромых и Дарье Усачевой и вовсе 14.Короткую программу часто называют обязательной. За три минуты нужно совершить каскады двойных и тройных прыжков, показать еще массу элементов. Из-за болезней, которые охватили фигуристок, многие приехали, скажем так, не в оптимальной форме. К примеру, победительница двух последних чемпионатов страны Анна Щербакова или чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Целый ряд фигуристок только недавно вышли с «больничного».Первой из сильнейших на лед челябинской ледовой арены «Трактор» вышла чемпионка мира среди юниоров, победительница юниорского финала Гран-при Камила Валиева. Ошибка на тройном акселе, падение. Уже после спецы скажут — Камиле чуток не хватило высоты прыжка. Кстати, на турнире в Челябинске фигуристка поменяла наряд: вместо фиолетового платьица вышла в таком же, но уже бирюзового цвета.— Была небольшая неуверенность в заходе, но на тренировках у меня этот элемент получался. Но постаралась хорошо откатать все до конца. Завтра нужно собраться и откатать более спокойно и уравновешенно, — прокомментировала свое выступление Камила.Чемпионка Европы Софья Самодурова оформила свой прокат без явных ошибок. Майя Хромых — дебютантка взрослого чемпионата России — откатала программу под блюзовую постановку тоже без заметных для простых болельщиков «промахов».После проката Софья сказала, что вышла на лед без волнения, и что просто решила выполнить все, что умеет делать на тренировках. Фигуристка осталась недовольна оценками судей, посчитав, что они недооценили ее выступление, но пообещала показать завтра, на что способна и будет бороться до конца.Анна Щербакова — еще одна воспитанница Этери Тутберидзе (так же, как и Майя Хромых) исполнила свою короткую будто и не было никакой болезни. Уверенно, ярко, достойно — с чистым каскадом тройных прыжков. Судьи без колебаний поставили Анну на промежуточное первое место — выше Камилы Валиевой.Сразу после выступления Анна сказала, что довольна прокатом, но еще не до конца восстановилась после болезни, хотя этот факт постаралась выбросить из головы. Фигуристка при этом заметила, что у нее случилась грубая ошибка во время последнего каскада — во вращении не до конца себя контролировала.ТРУСОВА ПРЕКРАСНО ОТКАТАЛАА потом на лед вышла нынешняя подопечная Евгения Плющенко, призер недавнего чемпионата Европы, 16-летняя Александра Трусова. Тоже чистый прокат. Быстрый, эмоциональный. Судьи временно отдают ей третью позицию вслед за Щербаковой и Валиевой (но потом Трусова опуститься на четвертую). Но тоже ошибочка в тройном, а после Александра признается, что пока ей сложно чисто прыгать такой элемент, и потому она ограничилась двойным, а завтра в произвольной программе уже выложится по полной.Между тем двукратный олимпийский чемпион и наставник Трусовой Евгений Плющенко, когда оглашали оценки, опустил свой большой палец вниз, явно намекая на то, что он недоволен решением судей. Он подчеркнул, что, по его мнению, это был прекрасный прокат, но нужно думать, что делать дальше.Отлично откатала свою программу Дарья Учачева, которую также приписывают к числу фаворитов, хотя для нее это тоже первый взрослый чемпионат страны. Судьи отдали ей третье место.Последний, 17-й номер, достался Елизавете Туктамышевой — воспитаннице Алексея Мишина. Может, сказалось то, что Лиза замыкала третью разминку: в самом начале при исполнении сложнейшего тройного акселя допустила ошибку на приземлении — только Туктамышева и Валиева «рискнули» делать столь сложные прыжки, которые и не каждый мужчина осилит (кстати, Камила упала во время исполнения именно этого упражнения). А затем Елизавета здорово исполнила каскад — два тройных тулупа и тройной лутц, но была еще одна «помарочка» на «дорожке». Оценка 73,55 балла многим, тем не менее, показалась заниженной. Как результат — пятое место после короткой программы.В итоге лидером после первого дня соревновательной программы стала Анна Щербакова, за ней — Камила Валиева, далее — Дарья Усачева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева… Майя Хромых — седьмая, Софья Самодурова — 10-я.ЩЕРБАКОВА ОСТАЕТСЯНа пресс-конференции Анну Щербакову спросили — может ли она сняться с соревнований из-за недавно перенесенной болезни. На что победительница короткой программы ответила, что у нее в планах не было сходить с дистанции и она на чемпионате выложится по максимуму.— Конечно, из-за отмены международных соревнований многие расстроились, но мотивация у всех осталась. Правда, без турниров поддерживать хорошую форму очень сложно, — добавила фигуристка. Отвечая на вопрос об ошибке в исполнении сложного тройного прыжка Камила Валиева сказала, что на тренировках у нее этот элемент получается, а вот сегодня на соревнованиях не удалось все чисто исполнить, и нужно просто быть поувереннее.Третий призер короткой программы, 14-летняя Дарья Усачева призналась, что пока на тренировках не делает такие сложные прыжки.Борьба за медали развернется 26 декабря. Уже состоялась жеребьевка номеров, под которыми выступят спортсменки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru