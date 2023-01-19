Семь этажей, атриум и выход к реке: челябинцам показали проект нового здания Арбитражного суда

Вот таким будет Арбитражный суд Челябинской области. Фото: Анна ВОЛКОВА

К концу 2024 года Арбитражный суд Челябинской области планирует построить новое здание на улице Братьев Кашириных площадью 15 тыс. кв. метров. Сегодня, 19 января, на публичных слушаниях в Доме архитектора представитель суда рассказал об особенностях строительства и показал утвержденный проект здания.

Фото: Анна ВОЛКОВА

Обустроят и выход на набережную реки Миасс Фото: Анна ВОЛКОВА

— Старое здание на площади Революции в три раза меньше, чем требуется по нормативам. Участок, который выбран под строительство, находится в удобном месте, но не очень удачной формы — серповидной. Есть много ограничений — по участку проходит три линии электропередач, три канализационных коллектора с охранной зоной, запроектирован тоннель для будущей второй ветки метро, два газопровода и сервитут для общественного прохода по участку. Тем не менее нам удалось разместить на нем здание 15 тыс. кв. метров. В октябре 2022 года проект получил положительное заключение госэкспертизы. Их устроили наши решения. Думаю, здание хорошо впишется в прилегающую территорию и станет украшением города, — сообщил администратор Арбитражного суда Челябинской области Александр Пашнин.

Проект представил администратор Арбитражного суда Челябинской области Александр Пашнин Фото: Анна ВОЛКОВА

Для посетителей будет парковка на 106 мест. Фото: Анна ВОЛКОВА

По плану сдать построенное здание должны уже в декабре 2024 года, есть небольшое отставание по графику, но, как уточнил Александр Пашнин, за это время (за 2022 год) площадку расчистили от зарослей кустарника и провели по согласованию с городом и МУП ПОВВ капитальный ремонт безнапорного канализационного коллектора – у него был износ 70%, что могло привести в будущем к аварийным ситуациям.

Фото: Анна ВОЛКОВА

Проект за 40 млн рублей на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной неподалеку от «Ленты» разработало московское бюро «Гипрогор». Внешний вид здания ассоциируется с березками (что отражено в концепции). У здания будет шесть этажей, седьмой – технический, удобная парковка – на 149 мест для работников и 106 мест для посетителей, актовый зал. Будет благоустроен и выход к реке Миасс, но как уточнил Александр Пашнин, это вотчина города – если помните, в планах городских властей полностью обустроить набережную.

Старое здание было в три раза меньше нормы. Фото: Анна ВОЛКОВА

Что будет со старым зданием – пока не ясно. По словам Александра Пашнина, оно находится в собственности РФ, и его судьбу будет решать Росимущество:

— У судебных органов есть масса потребностей в помещениях, не исключаю, что здание могут передать кому-то в нашей системе.

Отметим, что еще два года назад новость о строительстве нового арбитражного суда заставила поволноваться юристов. Многие специально арендуют офисы поближе к суду. Придется добираться по пробкам или подыскивать новое помещение, негодовали они.

Площадку уже расчистили от кустарника и даже отремонтировали коллектор. Фото: Анна ВОЛКОВА

Напомним, здание будет построено по федеральной программе «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы».

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