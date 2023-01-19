Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2023 10:20

Семь этажей, атриум и выход к реке: челябинцам показали проект нового здания Арбитражного суда

На публичных слушаниях показали проект нового здания челябинского Арбитражного суда
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
Вот таким будет Арбитражный суд Челябинской области.

Вот таким будет Арбитражный суд Челябинской области.

Фото: Анна ВОЛКОВА

К концу 2024 года Арбитражный суд Челябинской области планирует построить новое здание на улице Братьев Кашириных площадью 15 тыс. кв. метров. Сегодня, 19 января, на публичных слушаниях в Доме архитектора представитель суда рассказал об особенностях строительства и показал утвержденный проект здания.

Фото: Анна ВОЛКОВА

Обустроят и выход на набережную реки Миасс

Обустроят и выход на набережную реки Миасс

Фото: Анна ВОЛКОВА

— Старое здание на площади Революции в три раза меньше, чем требуется по нормативам. Участок, который выбран под строительство, находится в удобном месте, но не очень удачной формы — серповидной. Есть много ограничений — по участку проходит три линии электропередач, три канализационных коллектора с охранной зоной, запроектирован тоннель для будущей второй ветки метро, два газопровода и сервитут для общественного прохода по участку. Тем не менее нам удалось разместить на нем здание 15 тыс. кв. метров. В октябре 2022 года проект получил положительное заключение госэкспертизы. Их устроили наши решения. Думаю, здание хорошо впишется в прилегающую территорию и станет украшением города, — сообщил администратор Арбитражного суда Челябинской области Александр Пашнин.

Проект представил администратор Арбитражного суда Челябинской области Александр Пашнин

Проект представил администратор Арбитражного суда Челябинской области Александр Пашнин

Фото: Анна ВОЛКОВА

Для посетителей будет парковка на 106 мест.

Для посетителей будет парковка на 106 мест.

Фото: Анна ВОЛКОВА

По плану сдать построенное здание должны уже в декабре 2024 года, есть небольшое отставание по графику, но, как уточнил Александр Пашнин, за это время (за 2022 год) площадку расчистили от зарослей кустарника и провели по согласованию с городом и МУП ПОВВ капитальный ремонт безнапорного канализационного коллектора – у него был износ 70%, что могло привести в будущем к аварийным ситуациям.

Фото: Анна ВОЛКОВА

Проект за 40 млн рублей на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной неподалеку от «Ленты» разработало московское бюро «Гипрогор». Внешний вид здания ассоциируется с березками (что отражено в концепции). У здания будет шесть этажей, седьмой – технический, удобная парковка – на 149 мест для работников и 106 мест для посетителей, актовый зал. Будет благоустроен и выход к реке Миасс, но как уточнил Александр Пашнин, это вотчина города – если помните, в планах городских властей полностью обустроить набережную.

Старое здание было в три раза меньше нормы.

Старое здание было в три раза меньше нормы.

Фото: Анна ВОЛКОВА

Что будет со старым зданием – пока не ясно. По словам Александра Пашнина, оно находится в собственности РФ, и его судьбу будет решать Росимущество:

— У судебных органов есть масса потребностей в помещениях, не исключаю, что здание могут передать кому-то в нашей системе.

Отметим, что еще два года назад новость о строительстве нового арбитражного суда заставила поволноваться юристов. Многие специально арендуют офисы поближе к суду. Придется добираться по пробкам или подыскивать новое помещение, негодовали они.

Площадку уже расчистили от кустарника и даже отремонтировали коллектор.

Площадку уже расчистили от кустарника и даже отремонтировали коллектор.

Фото: Анна ВОЛКОВА

Напомним, здание будет построено по федеральной программе «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ