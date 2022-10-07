«Даже мертвый расписался»: жителям многоэтажки в Челябинске навязывают скандальную управляйку и не дают выбрать свою

Жители пытаются доказать хваткой управляйке: «Это не ваш дом». Фото: Ильдар САУДАБАЕВ, google.com

Жителям десятиэтажки на Чичерина, 30 в Челябинске не дают сменить управляющую компанию. Собственники хотели перейти из «ДЭЗ Калининского района» в компанию ООО «Вместеклаб». Собирали подписи, провели собрания, однако оказалось, что на их дом есть планы у другой управляйки и мнение жителей мало кого интересует.

НОВЫЙ СТАРЫЙ ИГРОК

Как оказалось, на дом претендует еще одна УК — «Мой Дом Урал». Компания, ставшая скандально известной после массовых и неожиданных «сливов» к ней домов от ДЕЗ Калининского района, и на этот раз не осталась в стороне. Когда в августе инициативная группа дома на Чичерина отнесла свой протокол в ГЖИ, выяснилось — он не первый. «Мой Дом Урал» уже подал свой. И в нем тоже победила демократия — большинство «за» переход в компанию с патриотично-домашним названием.

Отказ в переходе в управляющую компанию «Вместеклаб» от ГЖИ Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

МЕРТВЫЕ ДУШИ ИЛИ ФЕЙКИ ОТ УК

Тогда жильцы добились возможности посмотреть этот загадочный протокол. И были удивлены — инициатором голосования оказался хозяин одной из квартир. Сам мужчина живет в Башкирии, и даже не знал о протоколе. Он специально приехал в Челябинск и написал заявление, что подписей никаких не ставил, никакого отношения к этим документам не имеет.

В ГЖИ пообещали фейковый протокол аннулировать и утвердить тот, настоящий, который подавали жильцы.

Ответ от ГЖИ Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

В назначенный день, 30 сентября, собственники приехали в ведомство за решением и были ошарашены новыми подробностями. Вот что рассказала обратившаяся с проблемой к КП-Челябинск участница инициативной группы жильцов:

— Этот ненастоящий протокол отменили. Но поступил новый. И опять от «Мой Дом Урал». Инициатором собрания и голосования там теперь выступает жительница, которая вообще неадекватна. А остальные подписи там вовсе поддельные! Они умудрились сделать так, что даже мертвый расписался! Человека уже нет на свете, а подпись его есть. Ужас!

При этом на скане протокола видно, что номер просто исправлен ручкой. И на основе этого документа Госжилинспекция продлила срок рассмотрения о переходе дома на Чичерина в ООО «Вместеклаб» до 10 октября.

Номер на протоколе просто исправлен ручкой Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Тем временем, собственники уже начали получать квитанции от набившей оскомину УК. Значит, дом все-таки отобрали?

ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ

Жители дома решили действовать и пошли в офис управляющей компании. Вместе с ними и наш корреспондент.

Эмоции зашкаливали Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Поначалу все шло мирно. Держали путь к руководству, чтобы задать наболевший вопрос — доколе? В дверях второго этажа появилась охрана. Дальше не пускала, закрывала дверь. Но та уперлась в жаждущих добиться правды жильцов.

Кабинет, затем другой. И сотрудники УК, и пришедшие — все на взводе. А тут еще камера. Разговор эмоциональный, но рациональное зерно есть — в управляйке дали официальный ответ, что дом № 30 по улице Чичерина на балансе не состоит. Теперь с этими документами намерены отправиться в Госжилинспекцию, чтобы разобраться окончательно. Официально прокомментировать журналисту на месте в управляющей компании отказались.

С этой бумагой жители снова пойдут в ГЖИ Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

А ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО?

Гнилые трубы в подвале и жуткий запах, протекающие швы в стенах, еле горячая вода, ветхие подъезды и редкие уборки, тараканы и крысы — мало ли этих причин для смены УК, риторически вопрошают жители панельной десятиэтажки на Чичерина. Потому и затеяли этот переход.

Среди нареканий на старую управляйку — ржавые трубы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Со слов жильцов, дом, по сути, сейчас никто не обслуживает. И девять подъездов даже могут лишиться лифтов. Договор с обслуживающей организацией расторгнут, но пока по почте, без официальных документов. Как только они появятся — лифты встанут, переживает Ольга.

А пока есть время женщина и остальные жильцы намерены добиваться своего. КП-Челябинск будет следить за развитием истории с затянувшимся переходом.

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