10 вопросов с игры «Что? Где? Когда?», на которые не ответили знатоки. А вы сможете?

Над многими вопросами придется подумать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Программе «Что? Где? Когда?» 47 лет. И иногда там задают такие вопросы, на которые не могут ответить даже всезнайки. Мы выбрали 10 таких и задаем их вам. Но с более мягкими условиями игры: на ответ у вас уж точно больше минуты, а еще 4 варианта ответа, среди которых уже есть правильный.

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