Как разбогатеть студенту в Челябинске? Сравниваем стипендии в разных вузах

Некоторых стипендий хватит только на лапшу быстрого приготовления. Фото: Дарья МАРКОВА

Преподаватели в вузах любят повторять, что студентам не надо работать – у них же есть стипендия! Студенты хихикают и отмахиваются. Но ведь боятся завалить сессию, значит есть что терять! КП-Челябинск узнала, сколько «зарабатывают» студенты разных университетов города.

В среднем обычная стипендия студента-хорошиста составляет чуть более 2 тысяч рублей. Это примерно 38 пачек «Доширака», практически по пачке на день!

ЧелГУ

У студентов Челябинского государственного университета академическая стипендия начинается от 2 300 рублей.

А если сдавать несколько сессий на «отлично», то доход может вырасти до 3 200 и 4 680 рублей.

Самая высока стипендия – 12 900 рублей. Ее выдают за научную, творческую, общественную, спортивную и волонтерскую деятельность.

Также в университете есть 13 именных стипендий. Дополнительно можно получить 10 тысяч рублей.

− Если учиться хорошо и при этом активно проявлять себя в каких-то сферах, можно получать стипендию, сопоставимую со средней зарплатой по Челябинской области, − сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

УралГУФК

Студенты УралГУФКа, которые учатся на «хорошо» и «отлично» получают 2 150 рублей. Зато повышенная стипендия – от пяти до 54 тысяч рублей!

Подать заявку на повышенную стипендию может каждый, а получают ее 10% от тех, у кого есть обычная. В течение семестра студенты зарабатывают баллы за отличную учебу, научную и активистскую деятельность. По итогам составляется рейтинг и те, кто вошел в топ, претендуют высокую стипендию.

Именных стипендий в университете две: имени Л. П. Матвеева (за научную деятельность) и Олимпийского комитета. Каждая по 15 тысяч рублей.

Инфографика: Сергей Зверев.

Педагогический вуз

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете академическая стипендия – 2 600 рублей.

За учебные достижения она может вырасти до семи тысяч рублей. За научную, творческую, спортивную и общественную деятельность – до 4 500 рублей.

Самая высокая – 10 123 рубля. Это повышенная стипендия аспирантов, которые обучаются по приоритетным направлениям подготовки.

Аграрный университет

В Южно-Уральском государственном аграрном университете базовая стипендия для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры − 3200 рублей. Если хорошо сдать сессию, она может вырасти до 4800 рублей.

За достижения в общественной жизни, учебе, творчестве и спорте можно получать повышенную стипендию. Ее размер варьируется от 9 до 11 тысяч рублей.

Самая большая стипендия у аспирантов – 15 тысяч рублей.

ЮУрГУ

В Южно-Уральском государственном университете студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры получают стипендию в размере 4 550 рублей. Аспиранты чуть меньше.

На повышенную стипендию могут рассчитывать те, кто активно проявляет себя в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной сферах. Ее размер – 7 506 рублей. Эта сумма может быть дополнительно увеличена за счет выплат.

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